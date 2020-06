Terug naar Indy 2005 met Jack Plooij: ‘Paul Stoddart liep te vloeken en te tieren’

Precies 15 jaar geleden, op 19 juni 2005, voltrekt zich op Amerika’s heilige racetempel Indianapolis een farce die zijn weerga niet kent. Van de twintig auto’s die op de grid staan, rijden er veertien in hun installatierondje de pits in. De race tussen de resterende zes coureurs is een optocht die onder een striemend fluitconcert wordt volgemaakt. Pitreporter Jack Plooij was erbij, en kan het zich nog goed herinneren. “Het is de meeste bizarre Grand Prix waar ik ooit bij was.”

“Die hele ellende begon met de crash van Ralf Schumacher in de tweede vrijdagtraining”, herinnert Plooij zich. Plooij was er in 2005 op Indianapolis bij als pitreporter voor SBS, toen de Nederlandse Formule 1-zendgemachtigde, en ziet Schumi II keihard in de kombocht de muur in knallen. Hij komt pas op het rechte stuk, met zicht op Indianapolis’ befaamde Brickyard tot stilstand.

Schumacher stapt uit en geeft z’n Toyota een welgemeende trap, maar de auto treft geen blaam. Het zijn de banden: Schumachers linker achterband explodeerde ineens. De Michelins blijken de zware belasting van de kombocht (turn 13) niet aan te kunnen. Bijkomend probleem: in de race zondag zijn bandwissels niet toegestaan, in 2005 moet een coureur de hele race rijden op zijn kwalificatie-setje.

Er wordt gezocht naar een oplossing, maar niks komt er door. Het gaat al snel om politiek in plaats van sport. Zo kan het dat er zondag stipt om 13:00 uur lokale tijd twintig auto’s vertrekken voor hun opwarmronde, maar de veertien auto’s op Michelin-banden beginnende met polesitter Jarno Trulli één-voor-één de pits in rijden.

Tijdens de daaropvolgende schertsvertoning van 73 ronden, houdt Plooij in de pits en paddock alle prominenten zijn microfoon als een spiegel voor. “Maar de coureurs wilden zich niet echt aan politiek gevoelige uitspraken wagen.”

Eén iemand wel: Minardi-teambaas Paul Stoddart. “Dat was een legendarisch interview, die liep he-le-maal leeg over de FIA en gang van zaken.” Het interview is terug te vinden op YouTube, met de Australische teambaas die opent met hoe het ‘de treurigste dag uit de Formule 1-geschiedenis is’. Aangemoedigd door Plooij en commentator Olav Mol doet Stoddart een flinke duit in de boetepot. Plooij: “Stoddart liep te vloeken en tieren. Dat interview ging viral in een tijd dat we dat woord nog niet eens kenden.”

Vanuit de paddock ziet Plooij hoe een deel van het publiek al tijdens de race op zoek gaat naar de organisatie om verhaal te halen – en geld terug te eisen. “Er werden wel wat toeschouwers link, ja. Tijdens de race werden ook flessen op de baan gegooid.” Veel fans vertrekken echter ook al vroeg. “Mensen dachten terecht: ‘zit ik nou naar zes autootjes te kijken?’. Het was voor mij ook de meest bizarre Grand Prix waar ik ooit bij was.”

In de nieuwe editie van FORMULE 1, nr. 06/07, lees je de complete terugblik op Indy 2005, met ook Christijan Albers en Tiago Monteiro. Verder in deel II van deze special over 70 jaar Formule 1: een unieke fotoreportage over Monaco, de 33 meest invloedrijke F1-coureurs én de grote F1 fotoquiz met mooie prijzen! FORMULE 1 nr. 06/07 is nu in de winkel te koop of hier te bestellen! Gebruik online code ‘GRATIS’ en je betaalt tijdelijk geen verzendkosten!