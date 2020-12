Terugkeer Kvyat bij Alpha Tauri uitgesloten: ‘Dat hoofdstuk is afgesloten’

Op een terugkeer van Daniil Kvyat bij Alpha Tauri of Red Bull in 2022 hoeven we niet te rekenen, zo vertelt Helmut Marko in gesprek met Motorsport-total. “Dat hoofdstuk is afgesloten.”

Daniil Kvyat is zijn stoeltje bij Alpha Tauri kwijtgeraakt aan Honda-junior Yuki Tsunoda. De Rus die in 2019 terugkeerde in de Formule 1 na een jaar afwezigheid is al vaker zijn stoeltje kwijtgeraakt in zijn loopbaan, maar kwam steeds terug. De Rus wil in 2022 zijn rentree maken, als de nieuwe reglementen geïntroduceerd worden. “Teams hebben dan behoefte aan iemand met de nodige ervaring. Ik ga mijn best doen om terug te komen, ik heb het gevoel dat ik nog veel kan geven in deze sport”, zegt Kvyat.

Maar op een hernieuwde samenwerking met Alpha Tauri hoeft hij niet te rekenen. “Het hoofdstuk Kvyat is afgesloten”, zegt Marko. “In de laatste twee á drie races liet hij wat zien, maar dat is gezien zijn ervaring niet genoeg”, stelt de Oostenrijker.

