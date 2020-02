Testdag 3: Verschillende rode vlaggen, Magnussen crasht

De eerste testweek zit erop. De teams krijgen tot woensdag de tijd om de vergaarde data te analyseren en met de eerste upgrades te komen. In tegenstelling tot de eerste twee dagen kende de derde testdag verschillende incidenten.

Antonio Giovinazzi is op de laatste testdag van week 1 de kilometervreter, hij tikt af op 152 ronden. Na Mercedes gisteren is Red Bull op vrijdag het team dat het meeste kilometers maakt. In de RB16 gaan Verstappen (86 ronden) en Albon (83 ronden) 169 keer rond het Circuit de Barcelona-Catalunya. Valtteri Bottas rijdt met een 1:15.732 de snelste tijd van de dag.

Het team dat het zwaarst getroffen wordt op vrijdag is Haas. De rechterachterband van Kevin Magnussen klapt nadat zijn velg het begeeft. De Deen eindigt in de gravel aan bocht acht, voor Haas zit de eerste testweek er iets vroeger dan gepland op. Ook Vettel, Ricciardo en Latifi zorgen voor een rode vlag. In alle drie gevallen is een probleem aan de motor de oorzaak.

Naast de rode vlaggen kennen Bottas en Ricciardo een momentje in de laatste chicane. Beide coureurs komen, mede door windstoten, naast de baan terecht. Door de geasfalteerde uitloopstrook worden fouten op dit stuk van het circuit echter niet afgestraft. De team krijgen nu tot woensdag om aan de slag te gaan met alle verzamelde data en keren volgende week woensdag terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de twee testweek.

