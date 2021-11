Met een halve seconde voorsprong op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen zijn weekend meer dan prima begonnen. “Het lijkt erop dat de auto erg goed werkt, het gevoel is goed dus het is een positief begin geweest.”

Is het Autódromo Hermanos Rodriguez ook in 2021 nog altijd Red Bull-domein? Dat is de vraag die boven de markt hing voorafgaand aan de twee vrijdagsessies. Dit seizoen heeft al meerdere keren aangetoond dat dergelijke termen niet altijd meer opgaan dit seizoen maar afgaand op de tweede sessie vandaag is Red Bull in ieder geval erg sterk in Mexico-Stad. Waar Mercedes in de eerste training nog een één-twee scoorde, sloeg Red Bull in de middag terug. “De baan was nog erg vuil in VT1”, aldus Verstappen. “Dat was in VT2 een stuk beter. Er is nog wel het één en ander te verbeteren, er zit nog wel wat in.”

Aan de pitmuur en thuis in Milton Keynes wordt de verrichtingen van Mercedes nauwlettend in de gaten gehouden. Teambaas Christian Horner denkt dan ook dat Mercedes nog zeker wat over heeft. “Zij kijken naar de GPS-data en kunnen precies zien wanneer Mercedes de meter verder openzet en wanneer terugschroeft. Dat zullen zij net zo goed bij ons doen, natuurlijk.”

Horner was in ieder geval dik tevreden met deze vrijdag. “Uitstekende sessies voor beiden eigenlijk. Zowel Max als Checo hebben een afstelling gevonden waarmee ze verder kunnen dat zag er goed uit. Maar ik denk dat Mercedes nog wel wat over heeft, zij hebben zeker nog niet alles laten zien. Maar het circuit ligt ons nog altijd goed.”

“De Honda-motoren werken goed, we rijden met Monaco-vleugels en hebben de downforce van Monza. Dat heeft onze auto altijd goed gelegen. Maar je ziet het hele jaar al dat het verschil soms minder dan een tiende is geweest. Maar de dag was goed.”

