Na twee jaar afwezigheid was er vrijdag voor het eerst weer Formule 1-actie te bewonderen op het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Max Verstappen en Lewis Hamilton zagen er snel uit in de eerste training voor de Grand Prix van Singapore, terwijl Ferrari de tweede sessie domineerde. Zaterdag wacht het vervolg.

Vanwege de coronapandemie ontbrak de race in de stadstaat de laatste twee seizoenen op de F1-kalender. Het stratencircuit, in 2008 geïntroduceerd als de eerste nachtrace van de Formule 1, telt 5,067 kilometer en wordt door de coureurs gezien als het fysiekste van het seizoen. De hoge temperaturen en luchtvochtigheid, gecombineerd met 61 ronden en ruim anderhalf uur van opperste concentratie op het weinig vergevingsgezinde, smalle circuit, vergen alles van de deelnemers.

Vrije trainingen

Op vrijdag was Lewis Hamilton de snelste in de eerste vrije training, gevolgd door Max Verstappen. De tweede sessie werd een prooi voor Ferrari. Carlos Sainz en Charles Leclerc werden eerste en tweede.

Voor FORMULE 1 Magazine is André Venema in Singapore aanwezig. Op het liveblog zijn de sessies dit weekend te volgen, van de eerste training tot de race op zondag. Maandagochtend geeft columnist Jacques Villeneuve zoals altijd zijn visie op het weekend, Jeroen Bleekemolen schuift maandag aan bij Paddockpraat.

De sessies beginnen door het tijdsverschil van zes uur iets eerder dan gebruikelijk voor de Europese fan.

Tijdschema Grand Prix van Singapore (Nederlandse tijden):

Zaterdag

Derde vrije training: 12:00 – 13:00 uur

Kwalificatie: 15:00 – 16:00 uur

Zondag

Race: 14:00 uur