In de korte rubriek ‘titeldruk’ spreken we, nu de titelstrijd dit weekend beslist wordt, met voormalig topcoureurs over hun ervaringen met het vechten voor een titel, alles wat erbij komt kijken én het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Vandaag: David Coulthard, vice-kampioen in 2001.

NB: Dit interview is voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgenomen.

Nee, kampioen is Coulthard nooit geworden. Dus, grapt hij als we hem vragen naar hoe het is om de titeldruk te ervaren, ‘ik kan niet zeggen dat ik er veel over kan vertellen’. Al blijkt dat na enig doorvragen toch wel mee te vallen. Coulthard werd zoals gezegd in 2001 immers vice-kampioen – zij het op zeer gepaste afstand van Michael Schumacher. Daarnaast finishte hij tussen 1995 en 2000 liefst vier keer als derde in het WK voor topteams Williams en McLaren.

Om een titel vechten, vertelt Coulthard, is absoluut anders dan ‘gewoon’ meedoen. “Als je vooraan meedoet, staat er in elk opzicht meer druk op je. Kijk nu naar teams als Ferrari, McLaren of AlphaTauri, waar niemand zeges van verwacht: een mooi resultaat is daar gewoon echt een big result. Bij Red Bull en Mercedes is alles minder dan de zege een teleurstelling. Verstappen is hier om te winnen. Natuurlijk, Lando Norris wil ook winnen, maar als dat niet lukt, maakt het niet heel erg uit. Bij een topteam moet je eerste of tweede worden. Derde, wat anders goed genoeg is, is het dan niet meer. Het is mentaal dus een heel ander spelletje. Niet iedereen gaat daar even goed mee om. Dat zag je vroeger bijvoorbeeld bij Heinz-Harald Frentzen. Bij Jordan of Sauber was hij heel goed, bij Williams won hij maar één race.”

Smart cookies

Wat het ook is, vult Coulthard aan, is dat er in een titelstrijd veel meer bij komt kijken dan gewoon gas geven en hard rijden of elkaar op de baan verslaan. Er zijn veel externe factoren, zoals het spel over de boordradio en in de pers. Dat is hoe je óók druk op elkaar kan leggen. “Ik denk niet dat Lewis en Max dat in die zin van het woord ‘gebruiken’ en ze op het circuit aankomen en denken: ‘ik ga dit of dat zeggen, want dan ontstaat het volgende scenario…’, maar het zijn wel jongens die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Lewis en Max zijn smart cookies.”

(tekst loopt door onder de foto)

Verstappen en Hamilton lagen dit jaar al meerdere malen met elkaar in de clinch.

Zijn leeftijd, zegt Coulthard, heeft de 24-jarige Verstappen daarbij niet tegen, ook al is Hamilton twaalf jaar ouder en inmiddels zevenvoudig kampioen. “Als je goed genoeg bent, ben je oud genoeg”, haalt Coulthard dat adagium maar weer eens van stal. “Oké, Max heeft niet zoveel levenservaring als Lewis, maar hij heeft wel zijn vader Jos die hem van jongs af aan veel heeft bijgebracht en geleerd.”

Volgens Coulthard verdienen Hamilton en Verstappen de titel allebei, maar is het ‘voor de Formule 1 beter’ als Verstappen zijn eerste titel grijpt. Hamilton heeft er immers al zeven, waarvan vier op een rij. Verandering kan geen kwaad. “Daarnaast denk ik niet dat mensen Hamilton door het winnen van een achtste titel ineens nóg beter gaan vinden, want hij is al de beste coureur van zijn tijdperk.” Maar ja, er kan er maar één winnen. “We gaan het zien. Het is nu aan de racegoden en het lot zal beslissen. Hoezeer ze het allebei ook verdienen, Max en Lewis hebben dit jaar ook allebei fouten gemaakt.”

‘Het wordt vanzelf maandag’

Dat niet alleen, Verstappen en Hamilton zijn elkaar natuurlijk ook herhaaldelijk tegengekomen, met een aantal controversiële clashes tot gevolg. Nogmaals: dit interview is voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgenomen, maar terugkeren naar een basis van respect is voor topcoureurs volgens Coulthard zelden een probleem. “Ik heb ook wel wat felle duels met Schumacher gehad. Zoals een keer in Magny-Cours waar ik hem de middelvinger gaf, of in 1998 op Spa-Francorchamps waar we crashten, maar je bent er als coureur op ingesteld telkens naar de volgende kans te kijken. Als fans en volgers hebben wij het erover, maar zij”, doelt hij op Hamilton en Verstappen, “crashen zoals op Silverstone of hebben een dispuut met een botsing zoals op Monza en dat is ook weer snel voorbij.”

“Het wordt vanzelf weer maandagochtend”, spreekt Coulthard woorden die in menig paddock op een tot kalmte manend toilettegeltje zouden passen. “Die attitude is wat topsporters van normale mensen onderscheidt. Zij blijven niet vragen: ‘waarom, waarom, waarom?’ Maandag – bam – staan ze weer op en is het nieuwe ronde, nieuwe kansen.” Al gaat dat dit keer natuurlijk niet op, met de seizoensfinale in het verschiet. Na Abu Dhabi is het veertien maandagen wachten tot het weer race week is.

Magny-Cours 2000: Coulthard geeft Schumacher het internationale vriendschapsgebaar.