Max Verstappen krijgt toch nog een nieuwe Honda-motor voor de Grand Prix van Hongarije. Dit nadat Honda na de kwalificatie een potentieel probleem ontdekte. Verstappen krijgt geen gridstraf voor de motorwissel en start dus gewoon als derde.

Honda sluit niet uit dat het potentiële probleem een gevolg is van Verstappens crash op Silverstone na zijn botsing met Lewis Hamilton. Hoewel Honda die motor uitvoerig had gecontroleerd en vrijdag in Hongarije heeft getest – en Verstappen zich er als derde mee kwalificeerde – ontdekte het toch nog iets tijdens haar controle na de kwalificatie.

“Het gaat om iets dat zich mogelijk tijdens het weekend heeft ontwikkeld”, meldt Honda. “Vermoedelijk”, vervolgt de Japanse fabrikant, “is het ook een gevolg van de crash op Silverstone. We hebben daarom besloten de motor te wisselen voor een nieuw exemplaar van dezelfde specificatie.”

“Conform het reglement mag Verstappen zodoende gewoon als derde starten en krijgt hij geen gridstraf.” Welke onderdelen Honda precies heeft gewisseld, meldt het niet. Per seizoen mag elke coureur echter maar een bepaald aantal motoronderdelen gebruiken. Mogelijk gaat dit later in het jaar dus nog een rol spelen voor Verstappen.

