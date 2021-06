FIA-baas Jean Todt toont zich geen fan van de sprintkwalificatie, die dit seizoen in drie races op de proef genomen worden. De Fransman zegt verantwoordelijk te zijn voor het feit dat het geen race genoemd wordt en voor hem blijft de echte race toch die van zondag: “Als je mij vraagt of ik er een groot fan van ben, dan is het antwoord nee.”

Dit seizoen zal er een proef gedaan worden met de zogenaamde sprintkwalificaties. Coureurs hebben op vrijdag een vrije training, gevolgd door een kwalificatie zoals we die kennen van de zaterdag. Die kwalificatie bepaalt de startvolgorde van de sprintkwalificatie op zaterdag. Het resultaat van die sprintrace wordt dan vertaald naar een startgrid voor de Grand Prix op zondag. Het voorstel kon rekenen op steun, maar ook op twijfel. Sommige teams vrezen dat het een dure grap wordt, terwijl er ook twijfel is of dit wel in het beoogde doel, spannendere races, zal resulteren.

Foto: Motorsport Images

Opmerkelijk is dat FIA-baas Jean Todt zelf geen fan is van het nieuwe format, dat voor het eerst in de Britse Grand Prix geprobeerd zal worden. Coureurs zullen daar in 17 rondes strijden om de poleposition voor de zondagrace. “Allereerst noemen we het geen race”, zo begint Todt tegen Autosport. “Ik had verantwoordelijkheid in het besluit om het géén race te noemen. Voor mij is de race op zondag. Als je mij vraagt of ik er een groot fan van ben, dan is het antwoord nee.”

“Ik denk niet dat de Formule 1 het nodig heeft”, vervolgt Todt zijn standpunt over de sprintkwalificatie. “Maar aan de andere kant, als mensen wat willen proberen dan zal dat de race op zondag niet schaden. Het zal een andere manier zijn om de startgrid te vormen voor de zondag. Het kost niks om het te proberen. Ik ben benieuwd wat er van komt. Maar ik ben er zeker van dat het de race van zondag niet zal schaden. Mensen kunnen dan misschien wel zeggen dat ze de race op zaterdag interessanter vonden dan die van zondag, maar dat is niet een al te groot risico om te nemen voor het imago en de geloofwaardigheid van het kampioenschap”, aldus de Fransman.

Overigens zullen de sessies voor die Britse Grand Prix, die op de planning staat voor het weekend van 16 tot en met 18 juli, een relatief late bedoening worden. De eerste vrije training op de vrijdag begint om 15:30 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie vindt plaats tussen 19:00 uur en 20:00 uur Nederlandse tijd, waarbij we dus al wat schemer zullen krijgen. De tweede vrije training op zaterdag gaat om 13:00 uur Nederlandse tijd van start, gevolgd door de allereerste sprintkwalificatie van het seizoen om 17:30 uur. De Grand Prix begint zondag 18 juli om 16:00 uur.