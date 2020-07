Todt: ‘Red Bull heeft goed gehandeld in protest tegen DAS-systeem Mercedes’

FIA-voorzitter Jean Todt heeft zijn tevredenheid geuit over het handelen van Red Bull bij het indienen van het protest tegen het DAS-systeem van Mercedes. Todt is vooral te spreken over het feit dat het team vóór de race met het protest is gekomen, in plaats van achteraf.

Als Red Bull na de race pas een protest had ingediend, zou de uitslag onzeker zijn omdat er dan een mogelijke diskwalificatie boven het hoofd van Mercedes zou hangen. Todt is dan ook blij dat Red Bull heeft besloten om het protest nog vóór de eerste race van het seizoen in te dienen.

Lees ook: Red Bull dient protest in tegen DAS-systeem Mercedes

“Er zijn regels en deze worden geïnterpreteerd en geoptimaliseerd”, vertelt Todt tegen onder andere RaceFans. “Het heeft mijn voorkeur dat een team een protest indient aan het begin van het kampioenschap, in plaats van ná de race. De benadering van Red Bull is dus erg goed geweest, gewoon recht voor zijn raap”, aldus de FIA-voorzitter.

Volgens Todt was het meer dan terecht dat Red Bull het protest indiende. “De stewards vertrouwen op de interpretatie van onze experts en DAS is iets wat onze experts hebben zitten volgen”, beweert de Fransman. “Zij vinden dat het gewoon voldoet aan het reglement. Maar nog steeds, als er een bevestiging nodig was, was dat meer dan terecht”, aldus Todt.

Lees ook: Formule 1 bevestigt: Geen coronagevallen onder alle 4,032 aanwezigen