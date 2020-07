Todt verwacht snel meer races op F1-kalender te zien: ‘Iedereen wil duidelijkheid’

De eerste van acht nummers op de geïmproviseerde Formule 1-kalender is inmiddels afgestreept, maar FIA-president Jean Todt twijfelt er niet aan dat er snel een aantal extra nummers worden ingevuld.

Todt verwacht door alle corona-perikelen uiteraard niet dat we het oorspronkelijke aantal van 22 Grands Prix nog halen, “maar het zullen een stuk meer races worden dan de acht die tot nog toe op de kalender staan”, wordt hij geciteerd door RaceFans.

Volgens Todt werkt Formule 1-CEO Chase Carey namelijk ‘dag en nacht’ om een behoorlijke kalender rond te krijgen. De verwachting was eigenlijk dat Carey en co. al bij het openingsnummer in Oostenrijk afgelopen weekend de rest van het raceschema zouden presenteren, maar dat is dus niet gelukt.

Zie hier de voorlopige F1-kalender voor 2020

“Er zullen echter spoedig meer details volgen, want iedereen wil duidelijkheid hebben”, weet Todt. Dat de corona-situatie en -restricties per land verschillen maakt het, in combinatie met het internationale karakter van de Formule 1, echter een lastige logistieke legpuzzel om races in te passen, zegt Todt.

“Ze moeten dus behoorlijk creatief zijn”, zegt Todt over de Formula One Group onder leiding van Carey. Dat niet alle oorspronkelijke locaties nog worden aangedaan, staat al vast. Voor alternatieven als Mugello en Imola staat Todt echter zeker open. “Ik zou dat geweldig vinden.”

Lees ook: Binotto: ‘Hoop dat we Formule 1 naar Mugello kunnen brengen’