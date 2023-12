In het Jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine laat coureur en F1-analist Tom Coronel alle coureurs nog eens de revue passeren. Zo vroeg hij zich bij een aantal veteranen op de grid af wat ze er nog deden. “Waar ik echt doodziek van ben, zijn mannen als Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij Haas”, aldus Coronel.

Coronel neemt in zijn terugblik geen hand voor de mond en geeft ongezouten zijn mening, over onder andere Max Verstappen, Nyck de Vries, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Lees hieronder alvast een passage uit de seizoensterugblik van Tom Coronel in het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

“Er was een aantal oudere coureurs op de grid van wie ik me afvroeg wat ze er nog deden. Een type als Valtteri Bottas bijvoorbeeld. Maar waar ik echt doodziek van ben, zijn mannen als Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen bij Haas”, zo stelt Coronel. “Ze waren weg. Maar als je weg bent, blijf dan weg en geef als team nieuwe jongens een kans. Dan bouw je aan een toekomst. Deze mannen hebben geen toekomst. Daar was in het verleden toch niet voor niets afscheid van genomen? Als Formule 1-team moet je nooit voor zekerheid gaan.”

‘In tijd van Ecclestone was dit niet gebeurd’

Coronel vervolgt: “Ik vind het hartstikke mooi dat Hulk er af en toe in de kwalificatie goed bij stond, maar eigenlijk was dat niet wat ik wilde zien. Ik zie dan liever een jonge jongen met potentie, een Mick Schumacher bijvoorbeeld. Ik snap dat het pijn heeft gedaan bij Haas dat Schumacher zoveel schades reed en dat je dan liever iemand als Hülkenberg in die auto ziet, maar van hem weet je wel dat hij meer dan 200 F1-races in zijn leven heeft gereden en nooit op het podium heeft gestaan. Bij Mick zag je tussendoor toch echt wel leuke dingen.”

Tom Coronel tot slot: “Laten we eerlijk zijn, een line-up met Magnussen en Hülkenberg is gewoon saai. Geloof me, in de tijd van Bernie Ecclestone was dit niet gebeurd. Die had zich dan echt wel even gemeld bij Haas en die mannen aan het verstand gepeuterd dat dit niet de manier is hoe het spel gespeeld wordt.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!