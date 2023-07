Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer Silverstone Circuit, waar komend weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma staat.

“Ooit had je hier natuurlijk een tunneltje en liep de baan meer door vanaf wat nu eigenlijk het rechte stuk van start/finish is met dat binnenterrein. Dat is flink veranderd. Ik heb de oude en nieuwe baan gereden en vond de oude toch meer een oldskool ‘rijderscircuit’, maar dit is oké ook nog.”

“De pitstraat is veranderd, start/finish is naar achter – al ligt start/finish voor mij gevoelsmatig nog steeds op dat rechte stukje voor Copse – maar dit is wel een baan waar je ziet dat mensen hier meer gereden hebben dan anderen, sterker zijn. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Lewis Hamilton. En dan bedoel ik niet sneller, maar constanter. En als je constanter bent, is dat uiteindelijk beter voor het einde van de race. Als je in Silverstone nog nooit geracet hebt en je komt er voor het eerst, kom je niet mee, want er zitten te veel trucjes in.”

‘Stowe vind ik geen reet aan’

“Je hebt hele verschillende lijnen bij Luffield, daar zagen we in 2022 hele goede dingen. Copse is gewoon gaaf, maar we hebben wel geleerd dat je er niet met z’n tweeën naast elkaar doorheen kan. Becketts is echt zo’n bocht waar je even je adem inhoudt als je erin gaat, want dat is een serieus snelle swing. Dus moet je het qua setup echt wel goed voor elkaar hebben. Stowe vind ik geen reet aan: dat is gewoon laat remmen en slim en handig zijn. Club is ook niks aan. Maar Village en dat binnenterrein, dat is wel: gaan we voor de entry of de exit? Het begin of het eind? In Village en Luffield zijn verschillende lijnen en ik vind het gaaf om te zien hoe coureurs daar verschillende ideeën hebben, ook afhankelijk van hun auto’s.”

Deze moet er altijd op blijven, op de kalender. Anders haal je ook de ziel weg. De Formule 1, de teams, het zit hier omheen. De teams zitten niet om Imola, Paul Ricard, ze zitten om Silverstone

