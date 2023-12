Wat waren de grootste, bijzondere of meest spraakmakende crashes van het afgelopen Formule 1-seizoen? De redactie van het ‘FORMULE 1 magazine’ stelde een ‘TOP 5’ samen, met video’s. Van de megaklapper van Lance Stroll tot een chaotische herstart in Australië. We blikken terug op de vijf beste crashes van 2023.

Nummer 1: Lance Stroll, Singapore

Lance Stroll heeft in het verleden al aardig wat klappers gemaakt, maar eentje van deze impact, was ook voor de Canadees nieuw. Aan het einde van Q1 is Lance Stroll onderweg naar een verbetering van zijn tijd, totdat het in de laatste bocht compleet misgaat.



Nummer 2: Kevin Magnussen, Mexico

De tweede sector in Mexico staat bekend om zijn hogesnelheidsbochten. Geweldig om hier te rijden als de auto doet wat je wil, maar bij Kevin Magnussen brak er op hoge snelheid een ophanging af. Hierdoor maakte de Deen enorme klapper.



Nummer 3: Lando Norris, Las Vegas

Tijdens de eerste editie van de GP van Las Vegas waren de temperaturen aardig koud. Dit zorgt natuurlijk ook voor koude banden, en dit heeft Lando Norris geweten. De Brit raakte op hoge snelheid de controle over zijn Mclaren kwijt en raakte hard de muur.



Nummer 4: de herstart in Melbourne

Kevin Magnussen veroorzaakte een rode vlag laat in de race. De herstart van deze race verandert in een ware chaos. De eerste bocht van Albert Park Street Circuit verandert in een ware flipperkast.



Nummer 5: Logan Sargeant, Japan

Logan Sargeant is de coureur die het zogenoemde ‘schadekampioenschap’ heeft gewonnen in 2023. De rookie kende meerdere crashes, maar zijn hardste klapper was tijdens de kwalificatie op Suzuka.



Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!