Top & Flop Abu Dhabi: Dominante Verstappen, sterke Norris en een onthutsend Ferrari

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. Max Verstappen won op dominante wijze de Grand Prix van Abu Dhabi, Lando Norris schitterde in de McLaren en Ferrari kende een zwakke laatste race van het seizoen.

Top

Lando Norris, McLaren. Start: 4, finish: 5. Cijfer: 9

Racing Point leek na de verrassende zege in Bahrein zeker te zijn van P3 in het constructeurskampioenschap, maar door eigen falen en een goed weekend van McLaren wordt niet Racing Point maar McLaren derde in het kampioenschap en dat komt mede door een sterk optreden van Lando Norris. Hij komt op zaterdag slechts twee tienden tekort voor een sensationele pole, maar met P4 mag hij echt niet klagen.

In de race kan hij Alexander Albon niet achter zich houden, maar de Brit rijdt een zeer volwassen race en sluit zijn seizoen sterk af en daardoor wordt McLaren niet vierde maar derde in het constructeurskampioenschap. Norris heeft zich sterk ontwikkeld dit seizoen. Vorig jaar was hij soms nog iets te voorzichtig, maar dit jaar heeft hij echt stappen gemaakt. Deze P5 is een bekroning op zijn seizoen.

Max Verstappen, Red Bull. Start: 1, finish: 1. Cijfer: 9

Verstappen bewaart het beste tot het laatste: Een zeer dominant optreden in de slotrace van een door Mercedes-gedomineerd seizoen. De Nederlander kan met een goed gevoel de winterstop in.

Subtop

Daniel Ricciardo, Renault. Start: 11, finish: 7. Cijfer: 8

Ricciardo neemt in stijl afscheid van Renault. Hij krabbelt na een ietwat tegenvallende kwalificatie op, wordt zevende en pakt nog een bonuspunt door de snelste ronde te rijden.

Carlos Sainz, McLaren. Start: 6, finish: 6. Cijfer: 8

Sainz neemt met P6 en de derde plaats in het constructeurskampioenschap afscheid van McLaren. Een mooi einde van twee fantastische jaren van de Spanjaard bij het team.

Flop

Sergio Pérez, Racing Point. Start: 19, finish: uitgevallen. Cijfer: 6

Racing Point was zo dichtbij de derde plaats in het constructeurskampioenschap, maar alles gaat mis in het slotweekend in Abu Dhabi. Door een motorwissel wordt het al wat moeilijker voor Pérez. Inhalen is immers niet zo makkelijk als in Sakhir, toen hij vanaf de laatste plaats de race won. Toch begint hij vol goede moed aan de race en ligt hij na zeven rondes al veertiende. Pérez is bezig aan een indrukwekkende opmars, maar net zoals in Bahrein wordt Pérez geplaagd door technische malheur. Zijn motor begeeft het na acht rondes en door de mindere wedstrijd van Lance Stroll wordt niet Racing Point, maar McLaren derde in het constructeurskampioenschap. Pérez, die in Abu Dhabi voor het laatst in de kleuren van Racing Point reed, neemt afscheid met een uitvalbeurt en niet met het felbegeerde brons.

Sebastian Vettel, Ferrari. Start: 13, finish: 14. Cijfer: 5

De zwanenzang van Vettel bij Ferrari is er één die hij zo snel mogelijk wil vergeten. Het weekend in Abu Dhabi vat zijn seizoen samen: niet snel genoeg en geen punten.

De complete 'Top & Flop', inclusief rapportcijfers voor alle twintig coureurs, lees je in de rubriek 'Team voor team' in FORMULE 1.