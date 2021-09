AlphaTauri-teambaas Franz Tost is niet verrast door de sterke vorm die Pierre Gasly bij het team aan de dag legt, aangezien hij ‘altijd overtuigd is geweest’ van de talenten van de Franse coureur.

“Hij hoort voor mij bij de beste rijders in de Formule 1”, wordt Tost zelfs geciteerd door The-Race. Dat sommigen Gasly als een van de verrassingen van het seizoen bestempelen verbaast Tost dus ook niet. Al is het voor de teambaas zelf geen verrassing. “Ik ben altijd overtuigd geweest van Gasly”, benadrukt Tost.

Dat Gasly contractverlenging voor 2022 heeft gekregen bij AlphaTauri, is dus ook niet meer dan logisch. In het bijgaande persbericht prijst Tost Gasly voor de groei die hij doormaakt. “Pierre heeft zich de afgelopen jaren op indrukwekkende wijze ontwikkeld.”

De hoogtepunten, vervolgt Tost, waren natuurlijk zijn drie podiumplekken. “Hij heeft op alle drie de tredes van het podium gestaan. Hij werd in 2019 tweede in Brazilië, won vorig jaar op Monza en finishte dit jaar derde in Bakoe. Ik ben er bovendien zeker van dat er nog meer aankomt. Daarom zijn we ook blij dat hij bij ons team blijft.”

