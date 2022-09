AlphaTauri-teambaas Franz Tost is blij dat Yuki Tsunoda nog een jaar langer bij zijn team mag blijven. Zo kan de Japanner aan zijn derde seizoen in de Formule 1 beginnen, wat volgens Tost nog altijd nodig is voor nieuwe coureurs.

Na een sterk debuutseizoen in de Formule 2 besloot Red Bull Tsunoda te promoveren naar de Formule 1, waar hij zich bij AlphaTauri mocht ontwikkelen. Daar is de 22-jarige Japanner in geslaagd: na een moeizaam 2021 is hij dit seizoen een stuk stabieler en zijn de prestaties er ook op vooruitgegaan.

Het was genoeg voor een contractverlenging van een jaar. Teambaas Franz Tost is blij dat Tsunoda mag blijven van Red Bull en vindt de verlenging ook terecht. “Zoals we hebben gezien sinds hij vorig jaar bij ons kwam, is Yuki een zeer getalenteerde coureur en heeft hij zich dit seizoen sterk verbeterd”, legt Tost uit.

“De snelheid die hij de laatste tijd heeft laten zien is een duidelijk bewijs van een steile leercurve en het bewijst dat hij een stoeltje in de Formule 1 verdient. Ik verwacht nog steeds een aantal sterke resultaten van hem in de laatste zes races van 2022”, aldus de Oostenrijker.

Tost heeft al vaker aangegeven dat coureurs minstens drie jaar nodig hebben in de Formule 1 en benadrukt dat nu nog eens. “Zoals ik altijd zeg heeft een coureur minstens drie jaar nodig om de Formule 1 volledig onder de knie te krijgen, dus ik ben blij dat hij de tijd krijgt om zijn volledige potentieel te tonen.”

“Bovendien is het een bewijs voor Dr. Marko en zijn rijdersprogramma dat we in staat zijn om deze jonge talenten uit de junior categorieën te halen en te ontwikkelen. Samen met Yuki wil ik Red Bull, AlphaTauri en Honda bedanken voor hun voortdurende steun en dat hij nog een jaar bij ons mag blijven”, besluit Tost.