Franz Tost heeft de hand in eigen boezem gestoken rondom het ontslag van Nyck de Vries. Tegen Formula.hu erkent de AlphaTauri-teambaas dat het team De Vries niet voldoende had voorbereid op dit seizoen.

Al na tien races moest De Vries dit seizoen het veld ruimen. Zijn vervanger Daniel Ricciardo neemt het dit weekend al over tijdens de Grand Prix van Hongarije. Maar dat de beslissing snel kwam, betekent niet dat het ook een makkelijk besluit was, zo verzekert Tost.

“Ik heb met Nyck te doen. Geloof me, dit was een erg, erg moeilijke keuze, want Nyck is een geweldig persoon. De Formule 1 is de afgelopen jaren erg veranderd. Als je nu als jonge coureur in de Formule 1 komt, moet je wel heel erg goed voorbereid worden. Hij had voorafgaand aan het seizoen maar twee specifieke tests waarin hij dan zo’n vijfduizend kilometer rijdt. We deden nog wel een paar extra tests met Nyck, maar misschien niet zoveel als nodig was geweest.”

De Vries was niet de enige rookie in de Formule 1 dit jaar. Ook Oscar Piastri en Logan Sargeant kregen dit jaar een contract in de koningsklasse van de motorsport. Piastri en Sargeant hadden aan het begin van het jaar al evenveel moeite met hun draai vinden als De Vries dat had. Volgens Tost is dat allemaal bewijs dat de Formule 1 nu erg ontoegankelijk is voor nieuwe coureurs.

“Aan het begin van het jaar heb je allemaal circuits waar zij nog nooit eerder op hebben gereden. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Miami en Melbourne. En dan komen er sprintweekenden zoals in Bakoe, waar ze maar één training hebben voor de kwalificatie aan. Dat maakt het voor een rookie erg moeilijk om meteen een sterke prestatie te laten zien. Het veld is dit jaar ontzettend competitief. Elke coureur verdient het volledig om hier te zijn.”

Ook Yuki Tsunoda heeft te doen met zijn voormalige teamgenoot. “Ik wil graag duidelijk maken dat ik het erg leuk vond om samen met Nyck te rijden in de afgelopen races”, vertelt de Japanner. “Ik heb van hem kunnen leren en we hadden veel plezier buiten de races om. Hij had erg veel ervaring en gaf goede feedback aan het team. Hij had echt wel de snelheid, en, sprekend als een vriend, heb ik een erg leuke tijd samen met hem gehad.”

