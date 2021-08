AlphaTauri-teambaas Franz Tost is zeer te spreken over de prestaties van Pierre Gasly dit seizoen, maar is ook van mening dat rookie Yuki Tsunoda meer tijd verdient om zichzelf te bewijzen. Volgens de Oostenrijker gaat het de goede kant op met Tsunoda, die ‘snel leert’, maar: “Hij is soms misschien te gemotiveerd.”

Van de 68 punten die AlphaTauri in de eerste seizoenshelft heeft gescoord, was Pierre Gasly verantwoordelijk voor vijftig. Yuki Tsunoda pakte er dus slechts achttien en kende een wisselvallig debuut in de Formule 1. De 21-jarige rookie moest op gegeven moment zelfs in gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko, nadat hij voor de derde keer in een kwalificatie was gecrasht. AlphaTauri-teambaas Franz Tost is lovend over Gasly, maar is ook van mening dat Tsunoda meer tijd moet krijgen om zichzelf te bewijzen.

“Zolang we voor Aston Martin en Alpine staan, dan is het prima”, zegt Tost. “Dan maakt het niet uit welke coureur het beste presteert. Pierre doet het fantastisch. Hij rijdt echt op een heel, heel hoog niveau en toont de potentie van de auto. Ik moet zeggen dat de potentie er is om vijfde te eindigen bij de constructeurs. Maar dan moeten we het natuurlijk wel allemaal voor elkaar krijgen.”

Aan de andere kant van de garage verloopt het debuutseizoen van Yuki Tsunoda dus een stuk minder goed. “Yuki is een rookie en de Formule 1 van vandaag is echt heel erg professioneel”, legt Tost uit. “Het zit allemaal op een zeer hoog niveau, ook wat betreft de technische kant. Het is voor jonge coureurs een grote uitdaging om in de Formule 1 te rijden en daar succesvol te worden.”

“Ik denk dat we dat van buitenaf onderschatten”, vervolgt Tost. “We moeten jonge coureurs de tijd geven, want het is een valse droom om te denken dat je van de ene naar de andere categorie kan overstappen, denkend dat je foutloos kan rijden en meteen succesvol kan zijn. Om succesvol te worden in de Formule 1 moet je echt heel hard werken en moet je gedisciplineerd zijn. Maar dat is ook iets wat de jonge coureurs moeten leren. We gaan de goede kant op met Yuki. Hij leert snel en is soms misschien iets te gemotiveerd”, concludeert Tost.

