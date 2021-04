Tost schrijft progressie AlphaTauri voor ’70 procent’ toe aan Honda

AlphaTauri leek tijdens het openingsweekend van seizoen 2021 een sprong te hebben gemaakt in de rangorde van de Formule 1. Volgens teambaas Franz Tost is dat vooral te danken aan de nieuwe Honda-krachtbron waar ook Red Bull mee rijdt. “Zo’n 70 procent van de verbeteringen komen van hun, 30 procent komt van de auto zelf.”

Met een vijfde plek tijdens de kwalificatie in Bahrein bevestigde Pierre Gasly de hoopgevende prestatie van AlphaTauri tijdens de wintertest. De Fransman haalde de finish van de openingsrace uiteindelijk niet, maar teamgenoot Yuki Tsunoda maakte indruk door bij zijn debuut negende te eindigen. Die prestaties in Bahrein zorgen ervoor dat het vertrouwen groot is bij AlphaTauri.

In 2020 eindigde de Italiaanse renstal als zevende in het constructeurskampioenschap, dit seizoen mikt de formatie uit Faenza op de vijfde plaats. “Ik verwacht dat we regelmatig in Q3 terecht kunnen komen en in de race in de punten moeten kunnen rijden”, vertelt AlphaTauri-teambaas Franz Tost aan Speedweek. “Voor het team moet de vijfde plaats bij de constructeurs het doel zijn.” Dat acht hij mogelijk met de AT02, die vooral door de Honda-krachtbron beter is dan zijn voorganger.

“We hebben kleine verbeteringen doorgevoerd aan het chassis, maar het grootste voordeel komt van Honda met de veel krachtigere motor”, legt Tost uit. “Ik zou zeggen dat 70 procent van onze vooruitgang te danken is aan de Japanners, en 30 procent aan de auto zelf”, aldus de Oostenrijker.

