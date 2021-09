AlphaTauri-teambaas Franz Tost zegt dat hij ‘niet twijfelde’ over de contractverlenging voor Yuki Tsunoda, die vooralsnog wisselvallig presteert. Tost benadrukt dat de Japanse rookie de tijd moet krijgen om zich aan te passen aan de ‘zeer complexe en lastige’ Formule 1: “Hij heeft het tot nu toe redelijk goed gedaan.”

AlphaTauri maakte begin deze maand bekend dat het vasthoudt aan de huidige rijdersline-up voor 2022. Tsunoda zelf was nogal verrast door het nieuws. Hij gaf eerlijk aan dat hij er niet zo zeker van was dat hij ook in 2022 in de Formule 1 zou rijden vanwege zijn crashes en wisselvallige resultaten, maar voor AlphaTauri-teambaas Franz Tost bestond er geen twijfel. “Voor mij niet nee”, zegt hij tegen Motorsport.com. “Als je een rookie in de Formule 1 zet moet je hem de tijd geven.”

“De Formule 1 is zeer complex, het is erg lastig”, vervolgt Tost. “Yuki heeft het tot nu toe redelijk goed gedaan. Hij was snel, finishte als zesde in Boedapest en zijn eerste race in Bahrein leverde een negende plaats op. Natuurlijk heeft hij wat crashes gehad, maar ik zeg altijd dat die crashperiode onderdeel is van het leerproces. Hoe vindt iemand de limiet als hij niet mag crashen?”, aldus de Oostenrijker.

Lees ook: Tsunoda: ‘Dankbaar dat AlphaTauri me de kans geeft om verder te groeien’

Met nog acht races te gaan weet ook Tost dat de kans aanwezig is dat Tsunoda opnieuw zal crashen, al hoopt hij wel dat het ergste er nu wel op zit. “We kijken uit naar de tweede seizoenshelft. Het zal niet makkelijk worden aangezien al die jonge coureurs niet bekend zijn met de circuits in de Verenigde Staten en Mexico, of Sao Paolo, Turkije of Saoedi-Arabië, welke niemand nog kent”, aldus Tost.

FORMULE 1 nr. 11/12 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!