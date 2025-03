Bij een media-evenement van Mercedes in St. Kilda, een trendy wijk in Melbourne, heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff donderdag nog maar eens zijn loyaliteit uitgesproken richting zijn rijders voor komend seizoen, respectievelijk George Russell en debutant Kimi Antonelli (foto). “Als je in een goede relatie zit, flirt je niet buiten de deur”, reageert hij op de vraag hoe het met zijn interesse in Max Verstappen is gesteld.

De Oostenrijker zegt zich volledig te willen concentreren op zijn huidige line-up voor dit seizoen. Beide coureurs hebben overigens een contract dat eind dit seizoen afloopt. “Op dit moment is er niets op de radar, dat mijn focus van deze twee coureurs kan weghalen. Zij moeten zo goed mogelijk presteren en genieten mijn volste vertrouwen”, aldus Wolff in de aanloop naar de Australische GP in Melbourne.

Toto Wolff benadrukt hoge verwachtingen te hebben van Antonelli. “Ik heb tegen George gezegd: ‘Ik verwacht niet dat je Kimi de hele tijd zoek rijdt’. We zouden Kimi niet eens gecontracteerd hebben als we het idee hadden dat dat zou kunnen gebeuren. Kimi zal in de buurt zitten van George, verwacht ik. We hebben nu een line-up met een heel jonge coureur van 18 jaar en een jonge coureur van 27 jaar. Ik hoop dat ze elkaar dit seizoen enorm zullen uitdagen.”

Wolff benadrukt dat de Italiaanse rookie bij Mercedes wel de tijd en de ruimte krijgt om te leren. En dus om fouten te maken. “Ik heb nog veel te leren en hoop te profiteren van de ervaring van George en Valtteri”, vertelt Antonelli, enigszins nederig.

Bottas als vangnet

Valtteri Bottas is dit seizoen de reservecoureur bij Mercedes. Hij geldt voor het team als het veilige vangnet, indien Antonelli toch niet aan de torenhoge verwachtingen van de buitenwacht kan voldoen. Behalve derde coureur is hij ook een mentor voor Antonelli, benadrukt de Fin.

“Ik wil me nuttig maken voor het team. Het zou zonde zijn om niets te doen met de kennis en ervaring die ik heb op gedaan in de Formule 1. Ik weet een beetje hoe Kimi zich voelt. Ik heb in dezelfde schoenen gestaan in 2013, toen ik hier in Melbourne mijn eerste F1-race reed. Kimi weet dat hij me alles kan vragen. Over racen, kwalificeren en zelfs over het leven”, aldus Bottas, die overigens benadrukt dat hij de ambitie heeft om terug te keren op de grid. In 2026. En wie weet, eerder…

