Toto Wolff is bang dat Helmut Marko gelijk heeft gekregen over Mercedes’ prestaties bij hoge temperaturen. De Red Bull-adviseur voorspelde in aanloop naar de GP van Hongarije dat de silver arrows het lastig zouden krijgen door de hitte die de Hungaroring teistert. Na matige resultaten in VT1 en VT2 denkt Wolff dat Marko de spijker op zijn kop heeft geslagen.

LEES OOK: Opluchting bij Red Bull: ‘Upgrades werken gewoon’

Coureurs George Russell en Lewis Hamilton reden – voor wat het waard is – de vierde en de tiende tijd in de eerste vrije training. Tijdens de tweede oefenrondjes verging het de Mercedes-mannen niet veel beter. In een sessie die werd opgeschud door een crash van Charles Leclerc, moesten ze het doen met de vijfde en de zevende tijd. Teambaas Toto Wolff is bang dat Helmut Marko gelijk gaat krijgen dit weekend – de Duitse renstal heeft moeite met de weersomstandigheden op de Hungaroring.

Hongaarse hitte

In aanloop naar het raceweekend voorspelde Helmut Marko dat de ploeg van Toto Wolff ‘als vanouds’ moeite zou hebben met de hoge temperaturen; het is het hele weekend ruim 30 graden Celsius in Hongarije. “De dokter heeft geen ongelijk”, verzuchtte de Mercedes-teambaas voor de camera’s van OE24. Ook Lewis Hamilton bevestigde vrijdag dat de auto ‘niet goed voelt’ door de Hongaarse hitte.

LEES OOK: Hamilton betreurt extreme hitte in Hongarije: ‘Auto voelt niet goed’

Toch blijft Wolff positief: “Het is te hopen dat we Marko zondag het tegendeel kunnen bewijzen. Dat zou betekenen dat we weer een stapje vooruit hebben gezet in de ontwikkeling van de W15.” Red Bull profiteert ondertussen van een eigen upgrade. Marko beweerde na twee goede trainingen aan het adres van Max Verstappen dat die wijzigingen hun vruchten afwerpen.

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)