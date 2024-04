Het duurt niet lang meer of Andrea Kimi Antonelli mag zijn vuurdoop gaan maken in de Formule 1. Toegeven, een testdag in de Mercedes W12 is niet echt een debuut te noemen. Toch zal de hele F1-wereld deze test goed in de gaten houden. Toto Wolff heeft al meerdere keren door laten schemeren dat Antonelli een serieuze kandidaat is voor het stoeltje van Lewis Hamilton.

Binnenkort wordt Antonelli – nu nog F2-coureur bij Prema – op de Red Bull Ring verwacht. De pas 17-jarige Italiaan is al sinds jonge leeftijd een junior in de stal van Mercedes, maar springt op 16 april voor het eerst achter het stuur van een echte F1-bolide. In Oostenrijk wacht hem een tweedaagse test met de Mercedes van 2021. Teambaas Toto Wolff blikte bij Formula1.com alvast vooruit op de eerste meters van Antonelli in ‘zijn’ auto.

“Ik kan niet wachten om hem in een Formule 1-auto te zien”, begon Wolff enthousiast. “Hij werkt al bij ons sinds hij 11 is! Ik heb een foto van hem dat hij als kleine jongen naast me op de middenconsole staat tijdens het karten. Dat we nu getuige zijn van zijn ontwikkeling tot Formule 1-coureur maakt me heel trots.”

Mercedes kiest ervoor om Antonelli eerst in de auto van 2021 te zetten. “We willen hem laten ervaren hoe het is om in een hele goede auto te rijden”, aldus Toto Wolff. “Daarna stoppen we hem in de auto van 2022 om te kijken wat het verschil is!”, grapte hij. Mercedes won in 2021 het constructeurskampioenschap met de W12, maar sindsdien heeft de ploeg moeite met het bouwen van competitieve auto’s. Met ingang van de groundeffect-reglementen hebben de Duitsers slechts één race gewonnen.

Nieuwe Mercedes-coureur?

De grote vraag blijft of Toto Wolff de jonge Antonelli klaarstoomt voor een debuut in 2025. Bild wist onlangs te melden dat Max Verstappen de grote favoriet is om Lewis Hamilton te vervangen. Mocht de Nederlander zijn contract eren en ‘gewoon’ bij Red Bull blijven, dan zouden Fernando Alonso en Andrea Kimi Antonelli de grootste kanshebbers zijn. Een rentree voor Sebastian Vettel is daarmee uitgesloten.

Voorlopig wil Wolff nog even afwachten wat er op de rijdersmarkt gebeurt. Dankzij de vroege aankondiging van Lewis Hamilton is het balletje al snel gaan rollen. Bij Mercedes kijken ze liever de kat uit de boom dan dat er een overhaaste beslissing wordt gemaakt. Inmiddels wordt ook Carlos Sainz veel genoemd als een potentiële vervanger. De Spanjaard verwacht zelf dat hij zo snel mogelijk een transfer bekend kan maken.

