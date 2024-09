Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft hoge verwachtingen van het aanstaande raceweekend in Bakoe. Na teleurstellende resultaten in Zandvoort en Monza is het aan Mercedes om de weg naar het podium terug te vinden tijdens de GP van Azerbeidzjan. Met een mogelijke historische nederlaag in het constructeurskampioenschap in het verschiet, wil Wolff het seizoen ‘zo goed mogelijk afsluiten’.

Mercedes heeft de afgelopen races geworsteld met de snelheid van de W15, vooral in vergelijking met concurrenten McLaren en Ferrari. “Onze snelheid was niet zo sterk als voor de zomerstop, en de andere teams hebben een stap voorwaarts gezet,” verklaarde Toto Wolff in een officieel persbericht. Een paar maanden geleden wist Mercedes nog drie Grands Prix te winnen. Hoewel het team sinds de zomerstop wel momenten van snelheid heeft laten zien, ontbreekt het aan consistentie.

In de weken na Monza heeft Mercedes hard gewerkt om meer grip te krijgen op de auto. “We hebben geprobeerd onze problemen in kaart te brengen,” vervolgde Wolff. “Nu krijgen we de kans om te laten zien dat we daarvan hebben geleerd – we hebben de nodige verbeteringen aangebracht, zowel voor Bakoe als de race daarna in Singapore,” voegde de teambaas hoopvol toe.

Nederlaag

Het team van Mercedes stevent af op een mogelijke historische nederlaag in het kampioenschap. De Duitse renstal staat momenteel op de vierde plaats, op 115 punten achterstand van Ferrari. Dit zou de slechtste constructeursfinish kunnen worden sinds 2012. Toch benadrukt Toto Wolff dat er nog genoeg te racen valt. “Het Europese deel van het seizoen ligt nu achter ons,” legde hij uit. “We hebben nog acht races te gaan voordat de finishvlag in Abu Dhabi valt, en we willen het seizoen zo goed mogelijk afsluiten.”

De komende twee weken zal Mercedes zich eerst moeten bewijzen op twee uitdagende stratencircuits. “Beide banen zijn hobbelig, hebben veel langzame bochten en een aantal snelle rechte stukken,” licht Wolff toe. “Ze vormen een heel andere test dan Zandvoort en Monza. Maar we zullen vechten voor elk mogelijk punt, te beginnen in Bakoe.”

