De eerste vrije training voor de Italiaanse Grand Prix in Monza kende een onverwachte wending toen de jonge Italiaanse coureur, Kimi Antonelli, na slechts tien minuten crashte. Met een impact van 45G moest Antonelli zijn eerste F1-sessie vroegtijdig beëindigen. Tijdens de persconferentie na de sessie heeft Toto Wolff gesproken over de impact van het incident op Antonelli’s toekomst.

Impact op toekomstige rijderskeuze

Wolff heeft tijdens de persconferentie benadrukt dat de crash geen directe invloed zal hebben op de keuze voor de tweede coureur naast George Russell. “Vandaag verandert niets aan onze keuze voor de tweede rijder. Niemand maakt zich druk om wat er gebeurt in de eerste vrije training. Antonelli moet zijn weg nog vinden en als je de ambitie hebt om kampioen te worden, moet je leren omgaan met dit soort situaties.”

LEES OOK: VT1 GP Italië: Anticlimax Antonelli door crash in Monza, Verstappen troeft Norris af

Wolff heeft zijn verklaring verder vervolgd met een boodschap die hij aan Antonelli had meegegeven voordat de eerste vrije training begon. “Geniet ervan. Dit is de leukste job ter wereld. Ontspan je en laat de druk van je afglijden. Wat er ook gebeurt, maak er het beste van. Ik heb hem hetzelfde gezegd na de sessie,” aldus Wolff.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!