Uitgerekend op Valentijnsdag zal Mercedes de nieuwe W15-auto voor komend F1-seizoen onthullen. De bolide zal nadrukkelijk afwijken van de auto van afgelopen seizoen. Misschien is juist dat wel de reden dat Mercedes-teambaas Toto Wolff met het nodige optimisme vooruit durft te kijken.

“We hebben een achterstand op Red Bull”, erkent de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports. Volgens hem heeft het team lering getrokken uit de voorbije twee seizoenen, waarin Mercedes met het concept van de auto duidelijk de plank missloeg. “Er zitten nu zoveel goede dingen in de pijplijn.”

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Het team van Lewis Hamilton en George Russell veroverde vorige maand bij de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi alsnog P2 in het wereldkampioenschap ten koste van Ferrari. “Dat momentum moeten we meenemen naar de fabriek”, vindt Wolff.

‘Hopelijk vlakt hun ontwikkelingssnelheid af’

Terwijl Mercedes het concept van de 2024-bolide volledig vernieuwt ten opzichte van 2023, is de nieuwe auto van Red Bull een evolutie van de RB19. Red Bull-teambaas Christian Horner repte eerder in dat verband al over het principe van de verminderde meeropbrengst.

Toto Wolff heeft namens Mercedes een soortgelijke mening hierover: “Laten we eerlijk zijn, Red Bull heeft een voorsprong omdat men goed uit de startblokken is gekomen met de nieuwe reglementen. Om die achterstand in te lopen, vraagt van ons een monumentale inspanning. Hopelijk vlakken ze op een gegeven moment af met hun ontwikkelingssnelheid en kunnen wij ze inhalen.”

Daarvoor is echter veel werk aan de winkel. Wolff: “Onze auto had een fundamenteel probleem. Hij was instabiel, de coureurs hadden geen vertrouwen in de auto en als we dat kunnen oplossen, dan denk ik dat we die stap voorwaarts kunnen maken zoals andere teams hebben gedaan.”

Niet één, maar twee edities om 2023 mee af te sluiten: naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (132 pagina’s!) van FORMULE 1 Magazine ligt nu ook het FORMULE 1 Jaaroverzicht 2023 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Herbeleef het seizoen 2023 met ons Jaaroverzicht! Daarin onder andere:

Tom Coronel analyseert 2023: Weg met de oude garde!

Analyse: Alle tien teams langs de meetlat

De beste themaverhalen van alle 22 Grands Prix

Race-analyses door Coronel en Bleekemolen

Technisch jaaroverzicht: de opkomst van Aston Martin en McLaren

Alle cijfers van 2023 (en de eeuwige statistieken!)

Onderscheidende fotografie: het mooiste beeld van een fraai jaar

En nog veel meer!