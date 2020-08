Toto Wolff stellig: ‘We hebben geen flexibele achtervleugel’

Mercedes-teambaas Toto Wolff ontkent dat Mercedes een flexibele achtervleugel heeft. “We hebben alle grijze gebieden in het reglement vermeden”, zegt Toto Wolff tegen Motorsport-total.

In Italië circuleren berichten dat Mercedes een flexibele achtervleugel heeft en op Twitter is te zien dat de Mercedes-achtervleugel doorbuigt. Er is echter geen concreet bewijs en de FIA is momenteel ook niet bezig met een onderzoek.

Toto Wolff is stellig en ontkent dat Mercedes een flexibele achtervleugel heeft. “Ik heb geen idee wat voor foto’s zij hebben gezien, maar we zijn erg voorzichtig. We proberen geeneens in het grijze gebied van de reglementen te komen, zeker bij flexibele onderdelen. Misschien moeten ze naar anderen kijken”, aldus Wolff.

