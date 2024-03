Zo omzichtig als Mercedes-teambaas Toto Wolff in Melbourne spreekt over de kansen om Max Verstappen te contracteren, zo uitgesproken is de Oostenrijker over de aangespannen rechtszaak van zijn vrouw Susie Wolff tegen de FIA. “Ze zal er helemaal voor gaan”, aldus Wolff in de aanloop naar de Grand Prix van Australië.

Voormalig F1-coureur Johnny Herbert, analist bij Sky Sports, zei eerder deze week dat hij begrepen had dat Verstappen dichtbij een deal met Mercedes is. Wolff houdt zich tegen datzelfde Sky Sports echter op de vlakte. “Max zit momenteel in de snelste auto en dat is iets waar een coureur altijd naar zal kijken. De keuze is aan hem. Wil hij van omgeving veranderen en zo ja, waar wil hij dan naartoe?”

Wolff is zoals bekend naarstig op zoek naar een opvolger voor Lewis Hamilton. De Brit maakt na dit seizoen de overstap naar Ferrari. Bij Red Bull zorgt de interne machtsstrijd voor enorme onrust en voor verstoorde verhoudingen. Hierdoor zou Verstappen mogelijk willen en kunnen vertrekken. Wolff daarover: “Misschien dat het feit dat er nu wat plooien in het team zijn ontstaan een aanleiding kan zijn voor Max om over andere opties na te denken. Ik denk dat wij hem daarbij de tijd moeten gunnen. Om na te denken wat hij wil, zonder dat wij hem daarin pushen.”

‘Ze zal FIA tot het uiterste dwingen’

Over de rechtszaak van zijn vrouw Susie tegen de FIA is Toto Wolff zeer uitgesproken. Volgens hem zal zij de FIA ’tot het uiterste’ dwingen om meer transparantie te krijgen en ervoor te zorgen dat de kwestie ‘niet onder het tapijt wordt geveegd’.

In december startte de FIA een onderzoek naar aanleiding van geruchten uit de paddock. Er zou tussen Susie Wolff en Toto Wolff sprake zijn van belangenverstrengeling. Andere Formule 1-teams kwamen massaal met statements waarin het gerucht ontkracht werd. De FIA beëindigde hierna snel het onderzoek. Susie Wolff wil weten waar het gerucht vandaan kwam en waarom er op basis van een gerucht een onderzoek werd ingesteld.

‘Dingen mogen niet onder tapijt verdwijnen’

Toto Wolff: “Susie zal er helemaal voor gaan. Ze is een sterke vrouw die van niemand iets pikt. Altijd is ze trouw gebleven aan haar overtuigingen en waarden en dat is ook hier het geval. Ze is er heel emotieloos en pragmatisch over. En ze vindt dat er onrecht is gedaan en de rechtbank moet dat horen. Niets zal haar van dat pad afbrengen, zo is haar karakter.”

Hij vervolgt: “Het is voor haar het allerbelangrijkste dat wordt uitgezocht wat er is gebeurd. En dat mensen verantwoordelijkheid nemen en dingen niet onder het tapijt worden geveegd. En dat moeten we als sport op alle gebieden doen. Of het nu Susie’s zaak is of sommige zaken met de andere teams.”

Toto Wolff pleitte eerder ook in de kwestie rond Red Bull-teambaas Christian Horner en het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag voor meer transparantie. Hij werd daarbij gesteund door Zak Brown, de CEO van McLaren.