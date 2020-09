Toyota pakt pole voor 24 Uur van Le Mans, Racing Team Nederland derde in LMP2-klasse

Kamui Kobayashi heeft Toyota de poleposition bezorgd voor de 24 Uur van Le Mans van aanstaand weekend. Racing Team Nederland begint de langeafstandsklassieker zaterdag als achtste overall, en als derde in de LMP2-klasse.

Kobayashi versloeg namens de Toyota-crew met startnummer 7 – die verder uit José María López en Mike Conway bestaat – de Rebellion-equipe van Gustavo Menezes, Bruno Senna en Norman Nato. De derde plek was voor de tweede Toyota, van Kazuki Nakajima, Brendon Hartley en Sébastien Buemi.

De LMP1-klasse, de hoogste en snelste op Le Mans, telt vijf deelnemende teams, dus voor de LMP2 begint de strijd vanaf P6 overall. Deze werd in de kwalificatie geclaimd door United Autosports. Racing Team Nederland was achtste overall, waarmee het dus derde is in de LMP2-klasse.

Lees ook: Bleekemolen over die zege op Le Mans met Verstappen: ‘Jos is een vechter’

Nyck de Vries nam daarbij tijdens de hyperpole-kwalificatie, het laatste deel, de honneurs waar. Hij deelt de traditioneel in het geel en zwart gestoken Oreca – Gibson met Giedo van der Garde en Frits van Eerd.

Job van Uitert komt ook uit in de LMP2 en start daarin met de United Autosports-bolide met nummer 32 als vijfde. Hij deelt zijn auto met Will Owen en Alex Brundle. Ho-Pin Tung, uitkomend voor Jackie Chan DC Racing, zag zijn teamgenoot Will Stevens naar P6 in de LMP2 gaan, elfde overall.

De 24 Uur van Le Mans gaat zaterdag om 14:30 uur van start. De Nederlandse inbreng bestaat, naast bovengenoemde Nederlandse deelnemers, verder uit Jeroen Bleekemolen, Renger van der Zande, Larry ten Voorde, Beitske Visser en Max van Splunteren.

Lees ook: Beitske Visser doet met Flörsch en Calderón mee aan 24 Uur van Le Mans

Warmdraaien voor de beroemde endurance-race kan natuurlijk met de nieuwste Paddockpraat Special van FORMULE 1, waarin Jan Lammers, Jeroen Bleekemolen en Allard Kalff uitgebreid vertellen over de magie van Le Mans, hoe het is de race te winnen, een auto delen met Jos Verstappen of Mario Andretti, en teamgenoten die in je stoeltje plassen.

Luister hier (via iTunes of Google Podcast)

Luister hier naar andere Paddockpraat Specials, met onder meer Robert Doornbos, Christijan Albers en Renger van der Zande!