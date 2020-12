Trotse Magnussen rekent niet op terugkeer: ‘Mijn F1-carrière is voorbij’

Kevin Magnussen reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix. De Deen is trots op zijn Formule 1-carrière, maar rekent niet op een vervolg. Magnussen, die volgend jaar in het IMSA-kampioenschap teamgenoot wordt van Nederlander Renger van der Zande, kijkt er vooral naar uit opnieuw races te kunnen winnen. “Want dat gevoel van winnen mis ik.”

Kevin Magnussen reed in Abu Dhabi zijn 119de en laatste Grote Prijs Formule 1. “Ik zit hier met een raar gevoel”, vertelt hij op zondagavond voor de camera van Sky Sports. “Maar ik ben dankbaar, want ik heb mijn kinderdroom kunnen verwezenlijken. Ik heb voor verschillende mooie teams gereden, ik heb een trofee thuis (Magnussen finishte bij zijn debuut in 2014 tweede, red.), dus het is mooi geweest.”

In oktober kondigde Haas aan niet verder te gaan met Magnussen, begin deze maand raakte bekend dat de Deen zijn racecarrière verderzet in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Bij het team van Ganassi wordt hij teamgenoot van Nederlander Renger van der Zande. Een terugkeer in de F1 nadien verwacht Magnussen niet. “Ik denk dat mijn F1-carrière voorbij is, vooral omdat ik het gevoel van winnen mis.”

“Ik mis een winnende auto, ik mis focussen op een kampioenschap”, gaat de Deen verder. “Het is niet realistisch om weg te gaan uit de Formule 1 en dan in winnende auto terug te keren”, beseft hij. Daarom is zijn Formule 1-hoofdstuk afgesloten. “Ik kijk vooral uit naar wat er nu gaat komen”, aldus Magnussen.

