Voormalig Formule 1-coureur en Grand Prix-winnaar Jarno Trulli legt zijn vinger op de zere plek, wanneer hem wordt gevraagd waarom er zo weinig Italianen doorbreken in de koningsklasse van de autosport.

Trulli won de Grand Prix van Monaco in 2004. Hij was daarom te gast bij de Australische podcast In the Fast Lane, om de race van afgelopen weekend door te spreken. In de aflevering doet de Italiaan onder andere zijn verhaal over de beruchte GP van de Verenigde Staten in 2005 en toont hij zijn visie op het ontbreken van meer Italianen in de Formule 1.

De voor Toyota uitkomende Trulli had pole te pakken tijdens de Grand Prix van de VS in 2005. Maar net als dertien anderen ging hij niet van start. Aanleiding was de zware crash van Ralf Schumacher tijdens de vrije training op vrijdag. De banden van Michelin waren niet geschikt voor het circuit in Indianapolis. Het type asfalt, tezamen met de laterale g-krachten in de kombocht van het circuit waren te zwaar voor het rubber van de bandenleverancier.

Voor teams met Michelinbanden was het dus niet veilig om te racen, waardoor alleen de drie teams met banden van Bridgestone startten. Zeven teams deden mee aan de formatieronde, maar reden vervolgens de pits in. “We hoorden pas op het laatste moment dat we niet zouden racen”, vertelt Trulli. “De veiligheid kwam in het geding. We konden er niets aan doen.” Toch baalt hij dat hij de race niet mocht tarten: “Het was niet leuk en niet goed voor de Formule 1. We hebben de fans teleurgesteld. Veel mensen verloren hun vertrouwen in de F1.”

Te weinig Italianen

Trulli was lange tijd de laatste Italiaanse F1-coureur, tot het debuut van Antonio Giovinazzi in 2017. Hij heeft zelf wel een verklaring waarom er zo weinig Italianen doorbreken. “Het is tegenwoordig heel lastig om in de Formule 1 te komen. Vooral vanwege de kosten”, zegt Trulli. “Om de hele carrière te doorlopen van karts en single seaters is heel zwaar. Ik ga er nu ook doorheen met mijn zoon, die het heel goed doet. Maar we hebben wel problemen.”

Bovendien denkt Trulli dat Italië geen interessante markt is voor sponsors in de Formule 1. “Het is geen markt die veel te bieden heeft aan grote bedrijven. Om een Italiaanse coureur te hebben levert een team dus niet veel extra’s op”, aldus de Italiaan. Als je twee coureurs hebt die even goed zijn, maar een is Italiaans en de ander is Braziliaans, dan zal de Braziliaan eerder opgepikt worden door een team. Gewoon omdat de markt in Brazilië groter is.”

Maar volgens Trulli heeft het ook met Italiaanse coureurs zelf te maken: “We kunnen ook wel stellen dat we de laatste paar jaren wat Italiaans talent missen.” Giovinazzi is in dat geval een uitzondering. Trulli vindt dat zijn landgenoot het heel goed doet. “Hij heeft wat ongeluk gehad, maar hij reed fantastisch in Monaco en heeft zijn talent bewezen”, zegt hij. De eenmalig Grand Prix-winnaar zou desondanks graag wat jonger talent door zien breken in de Formule 1. “Hopelijk komt mijn zoon Enzo daar nog over een paar jaar.”