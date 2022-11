Yuki Tsunoda stelt dat hij zonder Pierre Gasly als teamgenoot bij AlphaTauri ‘nooit zo’n vooruitgang’ zou hebben geboekt als nu. De 22-jarige Japanner gaat zijn Franse teamgenoot, die naar Alpine vertrekt, missen: “Het was een plezier om met hem te werken.”

Tsunoda’s eerste seizoen in de Formule 1 was een wisselvallige. Hij scoorde in totaal 32 punten waar teamgenoot Gasly er 110 pakte. De Japanner toonde soms een glimp van zijn snelheid, maar het was vooral de hoeveelheid crashes waar AlphaTauri zich zorgen om maakte.

Tsunoda kreeg nog één kans van het team en heeft die goed benut. Dit seizoen heeft hij een duidelijke stap vooruit gezet en heeft hij het Gasly regelmatig heel moeilijk gemaakt. Maar zonder diezelfde Gasly was hij niet zo goed geworden, stelt de Japanse coureur zelf. “Een grote dank aan Pierre, zonder hem had ik de afgelopen twee jaar niet zoveel vooruitgang kunnen boeken”, zegt Tsunoda. “Ik heb veel van hem geleerd en ik zal hem missen. Het was een plezier om met hem te werken.”

Het was voor AlphaTauri een slechter jaar dan 2021. Waar het team toen nog zesde werd met 142 punten eindigde het dit jaar slechts als negende met 35 punten na 22 races. Ondanks de tegenvallende prestaties van de AT03 is Tsunoda tevreden over zijn tweede seizoen in de Formule 1.

“Ik heb me van race tot race goed ontwikkeld”, stelt Tsunoda. “Ik ben ook behoorlijk blij met mijn vorm dit jaar. Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren, vooral op het gebied van consistentie.” Een van de probleempunten van Tsunoda in 2021 was zijn fitheid. Ook dat is dit jaar ‘veel verbeterd’, maar: “Ik heb nog veel werk te doen. Er zijn geen grenzen aan de fysieke conditie. Ik ga dus gewoon door en blijf aan mijn conditie werken om nog sterker terug te komen”, besluit de Japanner.