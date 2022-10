Met het vertrek van Pierre Gasly is Yuki Tsunoda straks de meest ervaren coureur bij AlphaTauri, maar de leidersrol lijkt weggelegd te zijn voor diens nieuwe teamgenoot Nyck de Vries. Tsunoda geeft zelf toe dat hij nog ‘veel moet leren’ als hij de leidersrol op zich wil nemen.

Tsunoda ziet zijn goede vriend Pierre Gasly vertrekken naar Alpine, maar krijgt er in de vorm van Nyck de Vries een andere ervaren coureur bij. De Nederlander maakte in Italië onverwachts zijn debuut in de Formule 1 en mag volgend jaar fulltime aan de slag.

De Vries wordt als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt voorlopig de leider van het team, ook al heeft Tsunoda meer ervaring in de Formule 1. Maar Tsunoda geeft zelf toe dat hij nu nog niet helemaal klaar is voor een leidersrol binnen AlphaTauri.

“Ik heb nog steeds veel te leren de resterende races, ook van Pierre”, geeft Tsunoda toe. “En de fouten zoals in Singapore,” doelt hij op zijn crash in bocht 10, “moeten ook minder, net als het aantal straffen.”

Het zijn, zo stelt Tsunoda, ‘allemaal onnodige dingen’. “Wat dat betreft moet ik verbeteren, maar tegelijkertijd ben ik best tevreden over mijn snelheid, met name over een ronde, en ik boek goede vooruitgang.”

Tsunoda hoopt dan ook dat hij het momentum kan vasthouden tot volgend jaar. “Ik moet terugkomen in het normale, het goede ritme, zoals het geval was in de eerste seizoenshelft. Ik heb nog veel te leren, maar ik heb er goed vertrouwen in dat ik daar in zal slagen”, besluit de Japanner.