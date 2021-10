Yuki Tsunoda heeft sinds kort thuis een simulator staan en heeft daar al flink gebruik van gemaakt. Hij geeft toe dat het niet in de buurt komt van het echte werk, maar hij kan nu ook vanuit huis samen met zijn engineer een voorbereidend programma afwerken.

Het is tot nu toe nog een wisselvallig debuutseizoen geweest voor Tsunoda, van wie veel verwacht werd na zijn sterke optreden in Bahrein. De Japanner behaalde enkele goede resultaten, maar heeft ook meerdere crashes meegemaakt. Ondanks het wisselvallige seizoen heeft AlphaTauri Tsunoda nog een jaartje de tijd gegeven om zichzelf te bewijzen. Om hem wat meer te helpen heeft Tsunoda sinds kort thuis een simulator staan. Die simulatoren zijn uiteraard niet zo technisch geavanceerd als de echte simulatoren van de Formule 1-teams, maar het geeft hem wel de kans om vanuit huis werk te verrichten.

“Ik heb nu thuis een simulator staan die ik kan gebruiken, dus ik heb al veel rondjes gereden!”, zegt Tsunoda in de vooruitblik op de Turkse Grand Prix. “Natuurlijk is het niet hetzelfde als de sim op ware grootte bij Red Bull, wat niet zoals het echt is maar wel de meest realistische simulator die ik ooit heb gebruikt.”

Lees ook: Tost twijfelde niet over contractverlenging Tsunoda: ‘Moeten hem tijd geven’

“Het grootste voordeel van de simulator is dat ik het circuit kan leren en dat ik mijn rijvaardigheden kan verbeteren”, vervolgt de Japanner. “Ik kan op deze manier ook dingen die in de vorige race gebeurden herzien of een bepaald stuk oefenen.” Voor Tsunoda is het hoe dan ook een waardevolle toevoeging dat hij nu ook vanuit huis nog kan werken. “Het is erg handig dat ik nu thuis een simulator heb staan. Ik kan met mijn engineer bespreken wat ik doe en we kunnen op basis van de plannen die mijn engineer heeft opgesteld een raceweekend simuleren, van de eerste vrije training tot aan de kwalificatie, zodat we er samen aan kunnen werken”, aldus Tsunoda.

Foto: BSR Agency