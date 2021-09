Na de vrijdagtrainingen op het Sochi Autodrom was Pierre Gasly zeer tevreden, maar datzelfde gold niet voor teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner kwam zo’n twee seconden tekort op zijn teamgenoot en zit dus met de nodige vraagtekens: “Momenteel ben ik best in de war.”

Terwijl Gasly in de eerste vrije training de zesde en in de tweede vrije training de derde tijd noteerde, kwam Tsunoda niet verder dan de zestiende en achttiende tijd. Het tijdsverschil tussen de twee bedroeg zo’n twee seconden in beide sessies. Dat zorgt voor de nodige vraagtekens bij Tsunoda, die nog wat werk te verrichten heeft om dat gat te overbruggen.

“De balans was niet zo heel slecht, maar de grip in het algemeen…”, zegt Tsunoda na de vrijdagtrainingen. “Ik weet het niet, we moeten het verschil tussen mij en mijn teamgenoot zien te verklaren. Mijn teamgenoot doet het heel goed. Hij was derde en stond in de top vijf terwijl ik iets van achttiende was. We moeten dus wat uitgebreider naar de problemen kijken. Momenteel ben ik best in de war”, aldus de Japanner.

Bij Gasly ging het dus een stuk beter. Na een goede vrijdag wil de Fransman echter nog niet te vroeg juichen. Met name Alpine zou volgens hem nog een bedreiging kunnen vormen. “We hadden een fantastische dag met de zesde tijd in de ochtend en de derde tijd in de middag”, vertelt Gasly. “Qua prestaties lijkt het dus goed te gaan, daar ben ik heel blij mee. In de auto voelt het nog niet helemaal makkelijk, ik voel me nog niet 100 procent comfortabel met de balans en we hebben nog wel wat zaken aan te passen. We weten dat Charles (Leclerc, red.) net als Max (Verstappen, red.) een gridstraf hebben, dus er zullen wat kansen liggen.”

“Op dit moment focussen we ons op ons pakket en de meeste aandacht gaat uit naar de twee Alpines, die ook erg snel zijn”, vervolgt Gasly. “We zagen dat Fernando (Alonso, red.) en Esteban (Ocon, red.) wat snelle rondes hadden gereden. Ik verwacht dat het een spannend gevecht zal zijn en het is belangrijk voor ons dat we ze inhalen in het kampioenschap.”