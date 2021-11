Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez én topmannen Helmut Marko en Christian Horner waren na de kwalificatie in Mexico niet bepaald blij met Yuki Tsunoda. De coureur van zusterteam AlphaTauri zou in Q3 de laatste rondjes van Verstappen en Pérez hebben verpest, maar is zich van geen kwaad bewust.

Tsunoda reed aan het eind van Q3 voor Pérez, terwijl Verstappen achter dit duo snel onderweg was. Volgens Pérez reed Tsunoda in de weg. Naar eigen zeggen probeerde Tsunoda, die vrij langzaam reed, juist aan de kant te gaan, wat hij vervolgens ook deed door buiten de baan te gaan. Pérez had toen een moment van onbalans – naar eigen zeggen omdat hij downforce verloor achter Tsunoda – en kwam ook buiten de baan. Verstappen ging daarop van het gas.

Verstappen noemde het ‘de domst mogelijke plek om van de baan te gaan’ en was niet happy met Tsunoda. Pérez wees ook met de vinger naar de Japanner, net als de Red Bull-topmannen. Horner zei tegenover Sky Sports zelfs dat Red Bull ge-Tsunoda’d was. Marko stelde tegenover de Duitse tv dat Tsunoda beide Red Bull-coureurs de kwalificatie heeft gekost.

‘Wat moet ik dan doen?’

In gesprek met The-Race zegt Tsunoda in een reactie hierop dat hij niet het idee heeft dat hij Pérez’ rondje heeft verpest. “Hij maakte zelf gewoon een fout.” Volgens de Japanner heeft hij Verstappen bovendien ook niet indirect gehinderd. “Ik ging van de baan af. Meer kan ik toch niet doen? Waar had ik anders heen moeten gaan?”, vraagt hij zich hardop af.

Dat hij zijn AlphaTauri het circuit af stuurde, komt volgens Tsunoda omdat zijn engineer hem liet weten hoe snel Pérez dichterbij kwam. “Ik had nog maar één kans om aan de kant te gaan”, verdedigt hij zichzelf. “Ik weet ook niet wat ze anders verwachten dat ik doe.” Wat de situatie extra markant maakte, is dat Tsunoda als enige coureur op softs Q3 haalde, maar hij sowieso niet uit de top tien mag starten door een gridstraf. Hij staat zeventiende op de grid.