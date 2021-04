Yuki Tsunoda is een van de rookies dit seizoen maar racete in Bahrein alsof alsof hij al jaren in de Formule 1 rijdt. Zijn team AlphaTauri lijkt een sterke auto te hebben gebouwd voor dit seizoen. Alle reden dus voor hoge verwachtingen, maar Tsunoda maakt zich niet druk.

“Er was niet veel dat me verbaasde over Bahrein, behalve de grote hoeveelheid mediawerk dat ik moest doen. Ik had dat niet verwacht”, zegt Tsunoda over zijn debuut race in aanloop naar de tweede race van het seizoen in Imola. “Het hielp waarschijnlijk dat we onze wintertest op dezelfde baan hadden.”

Lees ook: Nieuw tijdschema GP Imola: Kwalificatie en trainingen beginnen eerder

Tsunoda denkt ook dat Imola niet te veel verrassingen zal brengen. “Ik heb er veel gereden en dus kan ik op dezelfde manier werken als in Bahrein. Ik zal de ervaring van de eerste race gebruiken en ik heb al vertrouwen in de auto in Imola.” Alleen banen waar hij nog nooit gereden heeft, zoals Portimão of Monaco, kunnen lastig worden, denkt de Japanner.

Na zijn negende plaats in Bahrein werd Tsunoda geprezen in de Europese media. Dat verbaasde hem. “Bahrein was voor mij geen perfect weekend. Ik hoopte hoger te eindigen.” In Japan was men minder onder de indruk van het eerste optreden van het talent. Dat ligt volgens Tsunoda vooral aan een cultuurverschil. “Japanse fans willen eerst een paar keer zien wat ik doe, voordat ze conclusies trekken.”

Lees ook: Verstappen weet: ‘Geen garanties voor Imola, we moeten perfect zijn om te winnen’

Tsunoda zegt geen extra druk te voelen door de media-aandacht en de hoge verwachtingen van zijn fans. Hij zal in Imola langzaam zijn snelheid opbouwen. “Dat zal de sleutel zijn, want je wilt geen fout maken in FP1 waardoor je je zelfvertrouwen verliest. Omdat we daar voor het seizoen hebben gereden, kunnen we ons als team concentreren op het afstellen van de auto en hopelijk een goed resultaat behalen. Het is belangrijk omdat het een thuisrace is voor het team en zelfs voor mij voelt het een beetje als thuis. ”