Yuki Tsunoda heeft zijn beklag gedaan over de straf die hij kreeg tijdens de Grand Prix van Spanje. Na afloop van de race noemt de AlphaTauri-coureur de straf oneerlijk en legt hij de schuld bij zijn rivaal neer.

Tsunoda was in een verhit duel verwikkeld met Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. Zhou ging wijd en klaagde over de radio dat Tsunoda hem van de baan af duwde. De FIA gaf de Chinees gelijk en gaf Tsunoda een tijdstraf van vijf seconden.

“Het was een onzinnige straf en het voelt erg oneerlijk”, klaagt Tsunoda tegen Motorsport.com. “Toen ik hem aan zag komen, gaf ik genoeg ruimte. Hij ging buiten de baan en deed alsof ik hem er af duwde, maar dat is niet zo. Er was absoluut nog genoeg ruimte. Natuurlijk maakte ik het hem niet makkelijk maar er was nog zeker ruimte, dus ik snap niet waarom ik een straf krijg. Het voelt veel te streng, erg oneerlijk.”

Geen punten voor Tsunoda

De straf betekent dat Tsunoda – die als negende over de finish kwam – uiteindelijk twaalfde werd. Daarmee loopt de AlphaTauri-coureur kostbare punten mis. “Ik denk dat het goed zou zijn om dit met de FIA te bespreken”, reflecteert Tsunoda. “Ze geven een straf van vijf seconden zonder overleg, en dan is je race meteen afgelopen.”

