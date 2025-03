Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn vijfde seizoen in de Formule 1. Mede dankzij de steun van Honda is de jonge coureur een vaste kracht geworden in de koningsklasse. Met de Japanse fabrikant doorliep hij gestaag de Europese juniorklassen en debuteerde hij in 2021 bij het toenmalige AlphaTauri. Na vier jaar in de schaduw van Red Bull roept Honda de 24-jarige coureur nu op om zijn carrière zelfstandig voort te zetten. Een transfer naar Aston Martin lijkt daarmee uitgesloten.

Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, verklaarde in een interview met Autosport.com dat Tsunoda nu zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn toekomst: “Hij moet zelf actie ondernemen,” aldus Watanabe. “Hij zit nu in zijn vijfde jaar, hij heeft de capaciteiten en begrijpt de Formule 1-wereld goed. We kunnen niet veel meer voor hem doen. Hij moet zijn team versterken, inclusief zijn manager, en op eigen kracht een stoeltje bemachtigen. Coureurs kunnen niet eeuwig op Honda vertrouwen. Iemand met het carrièreniveau van Tsunoda moet zelf nadenken.”

‘Hij heeft al zo ver kunnen komen’

Honda steunde de afgelopen jaren Red Bull Powertrains, de motorleverancier van onder andere Racing Bulls. Op die manier bleef de Japanse fabrikant nauw verbonden aan Yuki Tsunoda. Vanaf 2026 gaat Honda echter een exclusieve samenwerking aan met het Aston Martin van Lawrence Stroll. Red Bull zal tegelijkertijd zijn eigen motoren ontwikkelen met de steun van Ford. Hierdoor zagen experts een mogelijke toekomst voor Tsunoda bij Aston Martin, mits Lance Stroll of Fernando Alonso zou vertrekken.

Met de recente opmerkingen van Watanabe lijkt Honda echter met een schone lei te willen beginnen. Oude banden met coureurs als Yuki Tsunoda en Red Bull-junior Ayumu Iwasa spelen geen rol meer. Ook Takuma Sato, die in 2002 met steun van Honda de Formule 1 bereikte, roept Tsunoda op om op eigen benen te staan. “Tsunoda heeft niets meer met Honda te maken,” zei hij eerder. “Ik wil dat hij zo snel mogelijk naar Red Bull, Mercedes of Ferrari gaat. Als hij niet verdergaat, blokkeert dat immers de weg voor jongere coureurs. Hij heeft al zo ver kunnen komen, Honda zou niet meer voor hem hoeven onderhandelen.”

