Het zit Yuki Tsunoda nog altijd niet lekker, zijn straf vorige week na de aanvaring met Lance Stroll tijdens de openingsfase van de Grand Prix van Brazilië. “Ik vond de 10 seconden straf echt veel te ver gaan.”

Bij de manoeuvre probeerde Tsunoda Lance Stroll te verschalken maar de Canadees gooide de deur aan de binnenkant van bocht 1 dicht. “Ik vind nog steeds dat het niet mijn schuld was”, aldus Tsunoda vandaag die bovendien een straf opzich al te streng vindt. “Zeker als je het vergelijkt met wat er in Mexico gebeurde, de botsing van Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Daar werd geen straf uitgedeeld en ik kreeg 10 seconden!”

De Japanneer wijst naar het incident in bocht van de Mexicaanse Grand Prix, daarbij verremde Daniel Ricciardo zich en toucheerde hij Bottas die daardoor spinde. “Ik blokkeerde mijn wiel niet”, zegt Tsunoda die zijn eigen beelden meerdere keren heeft teruggekeken.

“Ik bleef op de binnenste kerb de gehele bocht en kon niet ergens anders naar toe en toen deed hij de deur naar de normale lijn zomaar dicht. We hebben een botsing en ik heb flinke schade, dat vind ik niet mijn schuld.” Stroll zelf ging er desgevraagd vandaag niet heel diep in op de kwestie.

“We waren in een goede positie om te knokken in de race, punt pakken was wel een flinke uitdaging geweest. Het was jammer dat we zo de race eindigden. Maar het is gebeurd en we hebben de focus op de komende wedstrijden.”

