Voor Yuki Tsunoda zat de kwalificatie in Imola er snel op. De Japanse jongeling parkeerde zijn auto in Q1 bij het uitkomen van de Variante Alta in de muur en zal morgen naar alle waarschijnlijkheid vanuit de pitstraat moeten starten. “Met mij gaat het goed, ik maak me meer zorgen om mijn auto.”

Voor Yuki Tsunoda is de kwalificatie op het thuiscircuit van zijn team Alpha Tauri er eentje geworden om snel te vergeten. De jonge Japanner was tijdens zijn eerste run in Q1 te gretig bij het insturen van de Variante Alta, verloor de controle over de achterkant van zijn AT02 en parkeerde zijn bolide in de bandenmuur.

Lees ook: Hamilton troeft Pérez en Verstappen af in kwalificatie GP Emilia-Romagna

“Ik was hard aan het pushen bij insturen”, doet Tsunoda zijn verhaal voor de camera van Sky Sports. “Tot dat moment voelde mijn rondje goed. Ik denk dat we zelfs op één setje banden hadden kunnen doorstoten naar Q2, maar ik was gewoon wat te opgewonden. Ik moet me dus verontschuldigen bij het team, vandaag vergeten en zo goed mogelijk rijden morgen.”

De schade aan zijn AlphaTauri na de crash was aanzienlijk. Vermoedelijk heeft Tsunoda een nieuw chassis nodig, wat betekent dat hij de tweede Grand Prix uit zijn carrière vanuit de pitlane zal starten. “Met mij gaat het goed, ik maak me meer zorgen om mijn auto. Hopelijk kan de auto hersteld worden, maar ik voel me hoe dan ook schuldig ten opzichte van het team.”

Er wacht Tsunoda op zondag dus een heuse opgave, maar de Japanse jongeling raakt daardoor niet ontmoedigd. “Morgen zullen de omstandigheden anders zijn, wie weet krijgen we zelfs wat regen. Dan kan er van alles gebeuren”, aldus Tsunoda.

Kijk ook: Video: Wat is een drive shaft of aandrijfas?