Yuki Tsunoda heeft zich in de podcast Beyond the Grid positief uitgelaten over Nyck de Vries. Niet alleen gaan ze bevriend met elkaar om, ook prijst hij de feedback die de Nederlander aan AlphaTauri geeft over de Formule 1-wagen.

“Ik ga goed om met Nyck,” wist de AlphaTauri-coureur te melden. “We waren al bevriend voordat we samen in een team zaten. We zijn denk ik al drie jaar vrienden en hebben elkaar ontmoet tijdens een vlucht naar Monaco. Ik kende Nyck al sinds het karten. Ik had in tijdschriften gezien dat hij veel kampioenschappen won, dus ik wist van hem af. Maar ik heb nooit contact met hem gezocht. Het kwam juist van zijn kant toen hij me via Instagram feliciteerde toen ik naar pole position reed in de Formule 2. Ik had dat niet verwacht en daarna hebben we een beetje contact gehouden via Instagram. Tot drie jaar geleden in Monaco hebben we elkaar nooit persoonlijk gesproken. Ik heb niet zo’n band met hem zoals met Pierre Gasly, want hij is als een broer voor mij, gewoon heel open. Maar met Nyck heb ik gewoon een goede relatie. We maken grapjes en hij is echt een hele goede vriend.”

Lees ook ons exclusief interview met Nyck de Vries: 'Ik ben warm onthaald door AlphaTauri, nu wil ik samen stappen zetten om naar voren te komen'

Los van de vriendschap is Tsunoda ook lovend over de rijvaardigheden en technische kennis van zijn Nederlandse teamgenoot. “Op stratencircuits wil hij zo dicht mogelijk langs de muur rijden, dat heeft hij denk ik van de Formule E. Ik ben ook onder de indruk van de feedback die hij geeft aan het team. Hij is heel specifiek in het geven van veel informatie over de auto. Ik heb veel van hem geleerd en leer nog steeds van hem,” aldus de Japanner.

