Tsunoda begon goed aan zijn debuut in Bahrein, waar hij met de negende plaats meteen twee punten pakte. Daarna begon de wisselvalligheid toe te slaan. Goede resultaten in Azerbeidzjan en Hongarije waren de hoogtepunten, maar de Japanner kende meer dieptepunten in de eerste elf races van het seizoen. Zo crashte hij meermaals in de kwalificatie en staat hij slechts op 18 punten tegenover de 50 punten van teamgenoot Pierre Gasly. Toch kijkt Tsunoda tevreden terug op zijn eerste Formule 1-races.

“De eerste seizoenshelft was erg interessant en plezierig”, zegt Tsunoda. “Veel dingen waren onverwacht voor mij. Het kwam niet helemaal overeen met mijn verwachtingen voorafgaand aan het seizoen. Er waren veel hoogte- en dieptepunten en op sommige momenten waren mijn prestaties zeer inconsistent”, geeft de Japanner eerlijk toe.

“Maar over het algemeen ben ik best blij omdat ik punten heb gepakt en zo AlphaTauri help om het enige team te zijn dat dit seizoen in elke race punten scoorde”, voegt Tsunoda toe. “We moeten die trend voortzetten nu we aan de tweede seizoenshelft gaan beginnen.” Die tweede seizoenshelft begint aankomend weekend met de Belgische Grand Prix, een race waar Tsunoda naar uitkijkt. “Het is geweldig dat we weer met racen beginnen in Spa, want ik heb goede herinneringen aan dit circuit. Vorig jaar won ik in de Formule 2 de feature race nadat ik van pole vertrok. Het jaar daarvoor behaalde ik daar mijn eerste podium in de Formule 3”, aldus Tsunoda.

