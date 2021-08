AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda zegt dat hij zijn rijstijl ‘een klein beetje’ heeft veranderd naar aanleiding van de vele crashes die hij had in kwalificaties. De Japanner probeert nu ‘wat te kalmeren op de momenten dat ik niet agressief hoef te zijn’.

Tsunoda begon nog sterk aan zijn debuut in de Formule 1, maar daarna viel de Japanner beetje bij beetje terug. Hij maakte zichzelf niet populair bij Red Bull-adviseur Helmut Marko, die zich zorgen maakte over de vele crashes van Tsunoda in de kwalificaties. De laatste raceweekenden was Tsunoda al minder op fouten te betrappen, al bleven de resultaten een beetje achter. Dat de 21-jarige rookie minder fouten maakt, is te danken aan een ‘kleine verandering’ in zijn rijstijl.

“Ik zou zeggen dat ik mijn rijstijl niet veranderd heb”, zegt Tsunoda in gesprek met Motorsport.com. “Misschien een kleine verandering, want ik probeerde wat te kalmeren op de momenten dat ik niet agressief hoefde te zijn. Ik was bijvoorbeeld te agressief in de eerste vijf racedagen, daarna bereikte ik Q1 en begonnen de fouten.”

Tsunoda vergelijkt het met de Formule 2-bolide waar hij vorig jaar nog mee reed. Volgens hem was deze namelijk een stuk makkelijker onder controle te houden. “Als ik in de Formule 2 een groot overstuurmoment had, was het makkelijker onder controle te houden, maar dit is de Formule 1. Het is moeilijker om onder controle te houden dan andere juniorklassen. Zodra ik dat realiseerde, probeerde ik wat kalmer te zijn. Als ik in de race vertrouwen krijg, probeer ik wat agressief te zijn en terug te keren naar mijn normale rijstijl. Maar ik heb mijn benadering wel een klein beetje aangepast”, aldus Tsunoda.

