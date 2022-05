AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda bestempelt het laatste deel van de tweede sector van het Miami International Autodrome als ‘Formule E-sector’. Dat is te danken aan de vele krappe bochten, aldus de Japanner, die verwacht dat het een leuke race kan worden maar zijn vraagtekens zet bij de inhaalmogelijkheden.

Het Miami International Autdrome is 5,42 kilometer lang en telt negentien bochten. Een deel daarvan is vloeiend en snel, maar met name aan het einde van de tweede sector zal de snelheid er flink uitgehaald worden nadat de coureurs volgas zijn gegaan.

Van bocht 11 tot en met bocht 16 zullen de coureurs namelijk door krappe bochten moeten slingeren alvorens ze op een lang recht stuk met DRS terechtkomen.

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft, net als de andere coureurs, al enkele ronden in de simulator gereden. “De eerste twee sectoren zijn behoorlijk snel met wat middelsnelle en snelle bochten”, zegt Tsunoda. “De derde sector (hij doelt op het laatste deel van de tweede sector, red.) is wat ik nou een Formule E-sector noem, met veel krappe bochten.”

“Over het algemeen ziet het er interessant uit”, vervolgt Tsunoda over het Miami International Autodrome. “Ik denk dat het leuk gaat worden, alhoewel inhalen wat lastig kan worden dus we moeten ons goed kwalificeren”, aldus de Japanner.

Teamgenoot Pierre Gasly kan ook niet wachten om in actie te komen op het nieuwe circuit in Miami. “Ik ben echt fan van de lay-out. Behoorlijk veel hogesnelheidsstukken, behoorlijk uitdagend, ongebruikelijke bochten, extreem lange bochten en zeer lange rechte stukken”, somt hij het Miami International Autodrome op. “Ik denk dat we wel wat goede Amerikaanse entertainment zullen hebben gedurende het weekend. Ik kijk daar naar uit. De locatie is uniek, dus ik ben hyped voor het weekend”, aldus de Fransman.