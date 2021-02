Krankzinnige teampresentaties: De Spice Girls, circusacts en sneeuwpret met Ferrari

Door de coronacrisis zijn de autopresentaties dit jaar vooral online aangelegenheden. Omdat teams tegenwoordig meer-en-meer op de kleintjes letten, is dat eigenlijk al jaren zo. Vroeger was dat wel anders. Van presentaties middenin middeleeuwse dorpjes tot complete circusacts en een optreden van de Spice Girls, je kon het zo gek niet bedenken of het werd gedaan. Een duik in het bruisende verleden.

Doek eraf, even de gelegenheid om foto’s te maken, een paar vraag-en-antwoordsessies en wegwezen; een teampresentatie is anno nu een mum van tijd gepiept. In de meeste gevallen wordt de auto onthuld op de fabriek of voor aanvang van de eerste testritten – uitzonderingen daargelaten. Al bleven zelfs de ‘uitgebreide’ teampresentaties de afgelopen jaren korte nummers.

Ooit ging het er allemaal minder zakelijk aan toe en waren de teampresentaties niet alleen nuttig, maar ook een mooie gelegenheid om op een informelere manier het seizoen af te trappen. Vergelijk het met een nieuwjaarsborrel, waar je je collega’s ook eens op een andere manier spreekt dan achter de vergadertafel.

Sommige teams schoten echter wat door in hun streven om de pers bij aanvang van het nieuwe racejaar gunstig te stemmen. Fameus waren de presentaties van Benetton. Onder de leiding van de flamboyante Flavio Briatore was geen locatie te gek. Zo waren in 1996 de historische overblijfselen van het Griekse theater in Taormina op Sicilië het decor voor de onthulling van de B196. Vijf jaar later vond het feestje plaats op het San Marcoplein in Venetië. De B201 moest met een gondel naar de plek van bestemming worden vervoerd. Coureurs Giancarlo Fisichella en Jenson Button stonden er enigszins verbaasd en ongemakkelijk bij.

Rode Plein

Ook McLaren wist vroeger van wanten. Toen in 1997 in het Alexandra Palace in Londen het doek van de MP4-12 werd getrokken, was dat het startschot voor de Spice Girls voor een knallend muzikaal optreden. Dat was nog niets vergeleken bij wat de Britse formatie tien jaar later uit de kast trok. Vodafone was de nieuwe hoofdsponsor en dat werd in Valencia gevierd met een spetterende show van Cirque du Soleil. Lewis Hamilton, die in 2007 debuteerde, kwam als een circusartiest aan een koord binnenvliegen. Over ongemakkelijk gesproken.

Een team dat ook wel wist hoe een feestje te bouwen, was Jordan. In 2005 werd het overgenomen door de Midland Group. Om zijn Russische wortels te eren, organiseerde eigenaar Alex Shnaider bij aanvang van het seizoen een presentatie midden op het Rode Plein in Moskou. Buiten was het ijzig koud, bij de afterparty in een grote tent werd het snel warm. Met een keur aan optredens, een overschot aan pikant geklede dames en overvloedig poppende champagnekurken leek het eerder op een nachtclub dan op de lancering van een Formule 1-auto.

Skiën met Albers

Twee jaar later ging het er heel wat stijlvoller aan toe. Midland was in handen gekomen van de Nederlandse ondernemers Victor Muller en Michiel Mol en omgedoopt tot Spyker. Om het hoe en waarom wereldkundig te maken, werd in februari 2007 een select clubje journalisten ingevlogen in het Zwitserse Gstaad. In een genoeglijk vijfsterrenhotel was er twee dagen lang alle gelegenheid om rustig met het teammanagement en coureurs Christijan Albers en Adrian Sutil te praten. Tijdens het diner, in de hotelbar, het zwembad of op de skipiste: er was altijd wel iemand die je kon aanschieten.

Sneeuwpret met de Scuderia

Een wintersportlocatie voor een teampresentatie was overigens niet nieuw. Ferrari zocht, samen met MotoGP-team Ducati, jarenlang de sneeuw op in Madonna di Campiglio. De Italianen pakten nog wat grootser uit dan Spyker. Op de hotelkamer lag altijd wel een cadeautje waarmee je je ski-uitrusting kon aanvullen, en een liftpas voor een paar dagen was uiteraard inbegrepen. Bovendien werden er, naast officiële presentaties, diverse ludieke activiteiten georganiseerd, zoals kartwedstrijden in de sneeuw en races met Fiats 500 of snowscooters. Dikke pret, ook voor de coureurs, die zichtbaar genoten en die je de rest van het jaar nooit meer zo ontspannen zag. Bij de Scuderia heeft de zakelijkheid eveneens toegeslagen: tegenwoordig is de teampresentatie volledig online.

Zie hieronder meer foto’s van unieke teampresentaties!