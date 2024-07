Pole-position voor George Russell! Lewis Hamilton start morgen naast hem vanaf P2. Max Verstappen reed, met een beschadigde RB20, de vierde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie tijdens de GP van Groot-Brittannië 2024.

