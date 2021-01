‘Uitstel dreigt voor Grand Prix van China: promotor wil race later in het jaar’

Vorig jaar stond de Grand Prix van China, door de uitbraak van het coronavirus, niet op de kalender en het lijkt erop dat de 2021-editie, die normaliter in april wordt gehouden, wordt uitgesteld. Zo meldt het doorgaans welingelichte Motorsport.com.

In november presenteerde de Formule 1 de kalender voor 2021 met 23 races en een seizoensoverture in Australië, maar die race gaat vrijwel zeker niet door, zo verklapte Aston Martin-topman Lawrence Stroll tijdens de presentatie van de nieuwe sponsor van Aston Martin, Cognizant. Bahrein wordt nu waarschijnlijk de openingsrace van het seizoen en China zou dan de tweede race van het seizoen worden, maar er zijn grote vraagtekens of die wedstrijd wel doorgaat.

Lees ook: Lawrence Stroll: ‘Australische GP wordt uitgesteld, niet geannuleerd’

“We willen de Grand Prix graag later in het jaar organiseren. Het is hoogst onzeker of we in april de race kunnen organiseren en daarom hebben wij een verzoek ingediend bij de Formule 1”, zegt Yibin Yang, de directeur van Juss Events, de promotor van de Grand Prix van China, in gesprek met Motorsport.com.

De Grand Prix van Portugal, op het circuit van Portimão, wordt volgens datzelfde medium nu de tweede race van het jaar. Twee weken later staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op de planning. De Formule 1 is nog op zoek naar een oplossing voor Australië en China, al is het door de propvolle kalender maar de vraag of die races later in het jaar gehouden kunnen worden.

Lees ook: ‘Races starten in 2021 weer op het hele uur, ook starttijden Europese races vervroegd’