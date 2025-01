Wat is de volgende stap voor Sergio Pérez na zijn vertrek bij Red Bull? De Mexicaan zei eerder zelf dat nog niet te weten, maar volgens zijn vader Antonio Pérez Garibay is er één raceklasse waar de Mexicaan wel eens op de grid zou kunnen verschijnen.

Afgelopen december kreeg Sergio Pérez, na een teleurstellend laatste seizoen bij Red Bull, te horen dat hij in Melbourne niet meer terug hoeft te komen. De Mexicaan is vervangen door Liam Lawson, en staat daardoor in 2025 niet meer op de grid. Volgens de vader van Pérez, Antonio Pérez Garibay, is er een kans dat zijn zoon in een hele nieuwe raceklasse debuteert.

LEES OOK: Pérez geeft voor het eerst sinds Red Bull-vertrek openheid van zaken: ‘Ik had het niet verwacht’

Formule E

“Formule E is een categorie die al elf jaar bestaat en nog steeds uitbreidt”, vertelt Pérez Garibay aan Marca. “Nu is het de op één na beste categorie en over vijf jaar zal het de belangrijkste zijn. Kijk uit, misschien zien we Checo Pérez hier wel racen. Dat zou geen probleem zijn.”

LEES OOK: Keert Pérez ooit nog terug in de Formule 1? ‘Altijd nieuwe kansen’

De Formule E wordt sinds 2012 verreden en is de enige raceklasse met volledig elektrisch aangedreven auto’s. Mocht Pérez overstappen naar de Formule E, dan mag de Mexicaan het onder anderen tegen Nederlandse coureurs Nyck de Vries en Robin Frijns opnemen.

Nog geen plannen

Zelf zei Pérez eerder nog niet te weten wat de volgende stap in zijn carrière is. “Mijn prioriteit is om te genieten. Om dingen te doen die ik nog niet heb gedaan, en om bij mijn familie te zijn”, vertelde de voormalig Red Bull-coureur. “In de komende zes maanden zal ik een beslissing nemen over de volgende stap in mijn carrière. Het is nog te vroeg om te zeggen of ik van plan ben om terug te keren naar de Formule 1.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)