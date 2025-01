Sergio Pérez geeft voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull openheid van zaken. De Mexicaanse coureur werd afgelopen december vervangen door de 22-jarige Liam Lawson, en zag zo voorlopig een einde komen aan zijn Formule 1-avontuur. Pérez onthult dat hij geen haast heeft om weer zo snel mogelijk in de koningsklasse terug te keren.

Sergio Pérez begon met vier podiumplaatsen in de eerste vijf races voortvarend aan het 2024-seizoen. De Mexicaan kreeg daardoor ook van Red Bull een contractverlenging, maar na het tekenen van dit document ging het mis. Pérez kwam in een vormdip terecht, en pakte zelfs maar negen punten in de laatste acht Grands Prix. Reden voor Red Bull om de stekker uit de samenwerking te trekken, en Liam Lawson in het leeggekomen stoeltje naast Max Verstappen neer te zetten.

Pérez onthult dat hij, ondanks de aanhoudende speculatie over zijn toekomst, het ontslag bij Red Bull niet zag aankomen. “Alles gebeurde heel snel aan het einde van het seizoen, dus ik had het niet verwacht”, vertelt de Mexicaan aan Formula1.com.

Toekomstplannen

De inmiddels oud-Red Bull-coureur heeft daarom ook nog geen tijd gehad om concrete plannen te maken voor zijn toekomst. Hij vertelt: “Nu zit ik in een ongelooflijke, dromerige positie, waarvan ik me niet eens realiseerde dat ik erin zat, dus als je het me nu vraagt (wat hij gaat doen, red.), weet ik het niet. In de komende zes maanden zal ik een beslissing nemen over wat ik wil voor de volgende stap in mijn carrière.”

Pérez zegt nog niet al te veel haast te hebben om aan een volgend project te winnen, omdat hij geniet van zijn nieuwe vrijheid. “Het is moeilijk te beschrijven, maar ik voel me anders als persoon. Het is iets wat ik nooit eerder had meegemaakt. Ik ben volmaakt gelukkig.”

Hoewel Mexicaanse fans dus voorlopig de coureur in de paddock moeten missen, sluit Pérez nog zeker niet uit dat een Formule 1-terugkeer er ooit wel inzit. “Ik kom terug naar de F1 als ik daar het gelukkigst van word. Dat is het enige waar ik over nadenk, wat me de komende jaren gelukkiger gaat maken.”

